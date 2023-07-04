«Барса» может включить молодого игрока в сделку по Ромеу, чтобы снизить стоимость трансфера. Хавбеку предлагают контракт по схеме «2+1»

Теги Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Жирона Ориоль Ромеу Футбол

«Барселона» намерена подписать Ориоля Ромеу.

Тренерский штаб «блауграны» полностью одобрил возможный трансфер полузащитника «Жироны», сам игрок готов принять контракт на 2 года с возможностью продления на третий, сообщает Diario Sport. 

«Барселона» понимает, что осуществить трансфер можно, и уже на этой неделе свяжется с «Жироной», если спортивный отдел даст добро на трансфер хавбека. Отмечается, что большая часть отдела считает Ромеу идеальным кандидатом для усиления полузащиты, но директор Деку хочет подождать, чтобы изучить другие варианты. 

В контракте Ориоля с «Жироной» указана сумма отступных – 10 миллионов евро. «Барселона» хочет добиться снижения стоимости трансфера в два раза, включив в сделку кого-то из молодых игроков.

В сезоне-2022/23 Ориоль Ромеу провел за «Жирону» 36 матчей, в которых сделал 2 результативных передачи. Подробная статистика 31-летнего полузащитника доступна здесь.

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6 комментариев

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bevooch
Вообще работа коммерческого директора и финансистов с юристами Барселоны в последние годы - это квест на максимальном уровне сложности. Или как в РПГ когда ты постоянно пытаешься купить более дорогой шмот, на который нет денег, но проверяешь, можно ли бартером у этого торговца выменять, отдав половину инвентаря.
+6
0
+6
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Marina_Greta
Зачем он им так нужен? Ничего в нём нет такого, чтобы стоило его приобретать...
+5
-3
+2
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cektor
Какое дно. Зачем он нужен
Нико есть , молодой перспективный
Дейонг, Кессие
0
0
0
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