«Барса» может включить молодого игрока в сделку по Ромеу, чтобы снизить стоимость трансфера. Хавбеку предлагают контракт по схеме «2+1»

«Барселона» намерена подписать Ориоля Ромеу.

Тренерский штаб «блауграны» полностью одобрил возможный трансфер полузащитника «Жироны», сам игрок готов принять контракт на 2 года с возможностью продления на третий, сообщает Diario Sport.

«Барселона» понимает, что осуществить трансфер можно, и уже на этой неделе свяжется с «Жироной», если спортивный отдел даст добро на трансфер хавбека. Отмечается, что большая часть отдела считает Ромеу идеальным кандидатом для усиления полузащиты, но директор хочет подождать, чтобы изучить другие варианты.

В контракте с «Жироной» указана сумма отступных – 10 миллионов евро. « » хочет добиться снижения стоимости трансфера в два раза, включив в сделку кого-то из молодых игроков.

В сезоне-2022/23 Ориоль Ромеу провел за «Жирону» 36 матчей, в которых сделал 2 результативных передачи. Подробная статистика 31-летнего полузащитника доступна здесь.