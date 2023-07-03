Ромеу, которого хочет купить «Барса», участвовал в презентации формы «Жироны» на сезон-2023/24

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Жирона Ориоль Ромеу игровая форма стиль Футбол

«Жирона» представила форму на сезон-2023/24.

В понедельник клуб показал гостевой и резервный комплекты формы на следующий сезон. В фотосессии для презентации участвовал полузащитник Ориоль Ромеу, в подписании которого, как сообщалось ранее, заинтересована «Барселона».

Как отмечает Diario Sport, «Жирона» таким образом обозначила важность Ромеу для команды в следующем сезоне.

Фото: twitter.com/GironaFC

Ранее сообщалось, что Ромеу заинтересован в переходе в «Барселону». «Жирона» просит за полузащитника 10 миллионов евро, однако каталонский клуб готов предложить не более 6 млн.

В сезоне-2022/23 Ромеу провел за «Жирону» 36 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи. Подробная статистика 31-летнего полузащитника доступна здесь.

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6 комментариев

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hiper26
Придётся Барсе и за форму доплатить.
+6
0
+6
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Тухель
Он остается.
+4
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SaH4r.
Ответ SCHOKKKK
Легенда Челси
лучший опорник в истории чипси
+3
-3
0
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