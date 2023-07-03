Ромеу, которого хочет купить «Барса», участвовал в презентации формы «Жироны» на сезон-2023/24

«Жирона» представила форму на сезон-2023/24.

В понедельник клуб показал гостевой и резервный комплекты формы на следующий сезон. В фотосессии для презентации участвовал полузащитник , в подписании которого, как сообщалось ранее, заинтересована « ».

Как отмечает Diario Sport, « » таким образом обозначила важность Ромеу для команды в следующем сезоне.

Фото: twitter.com/GironaFC

Ранее сообщалось, что Ромеу заинтересован в переходе в «Барселону». «Жирона» просит за полузащитника 10 миллионов евро, однако каталонский клуб готов предложить не более 6 млн.

В сезоне-2022/23 Ромеу провел за «Жирону» 36 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи. Подробная статистика 31-летнего полузащитника доступна здесь.