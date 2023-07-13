Адвокат Менди: «Бенжамен – не сексуальный хищник. Тот факт, что его не волнуют чувства девушки, превратился в «ему наплевать на согласие». Это абсолютно разные вещи»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия Бенжамен Менди Футбол

Адвокат Бенжамена Менди прокомментировала обвинения футболиста в сексуальном насилии.

Напомним, ранее бывшего защитника «Манчестер Сити» признали невиновным по 7 эпизодам сексуального насилия. Два оставшихся обвинения рассматриваются сейчас. Сторона обвинения утверждает, что футболист пытался изнасиловать одну женщину и изнасиловал другую.

Адвокат игрока Элеанор Лоус выступила перед судом. Она заявила, что показания девушек «были полны лжи и несоответствий, изобиловали упущениями». Юрист также раскритиковала одну из них за то, что она «добавила то, что не соответствует действительности» по совету своих друзей.

«Это слово против слова. Явных доказательств нет», – сказала Лоус, добавив, что показания женщин, обвиняющих ее клиента, нельзя считать надежными. По мнению адвоката, у заявительниц может быть «множество причин для лжи».

Одна из потерпевших ранее пожаловалась на то, что Менди не проявлял к ней интереса после описанных событий. Адвокат футболиста заявила: «Тот факт, что его не волнуют чувства [девушки], превратился в «ему наплевать на согласие». Это абсолютно разные вещи. Он был богат, известен, это привлекательно. Это может прозвучать высокомерно, но для него не было ничего сложного в том, чтобы найти такой секс».

Лоус попросила присяжных не судить Менди за его «образ жизни и особое отношение к сексу». Она утверждала, что «многочисленные интрижки, случившиеся благодаря его статусу, не сделали его «сексуальным хищником».

В заключение адвокат сказала: «Не имеет значения, что вы думаете об образе жизни [Менди], если вы не уверены в его вине, ваш долг – оправдать его».

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5 комментариев

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Петя Петров
Побольше такого контента!
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svft
какой-то несексуальный хищник этот Бенджамен
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Los Galácticos
Сколько еще его будут судить, чел требл из-за этого беспредела упустил.
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Schiaff1no
Тяжело защищать идиота
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Los Galácticos
Сколько еще его будут судить, чел требл из-за этого беспредела упустил.
Сам виноват. Не стоило спариваться со всеми подряд
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