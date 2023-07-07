«МЮ» определится по Гринвуду до начала сезона АПЛ. Мэйсон тренируется отдельно от команды

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия ESPN Мэйсон Гринвуд Футбол

«Манчестер Юнайтед» намерен в течение месяца решить судьбу Мэйсона Гринвуда.

Как сообщает ESPN, руководство собирается принять решение о будущем полузащитника до 14 августа, когда клуб проведет первый матч в новом чемпионате Англии.

Гринвуд не работал в общей группе в четверг, день начала предсезонной подготовки, и занимался отдельно.

Напомним, ранее футболист был обвинен в насилии над девушкой. Впоследствии суд снял с него обвинения, однако «МЮ» отстранил игрока до окончания собственного расследования. Сообщалось, что Гринвуд может уйти в аренду в Испанию, Италию или Турцию.

В последний раз англичанин выходил на поле в январе 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
НРИ
Из всех игроков Мю в последние годы этот парень нравился больше всех, если не растерял форму то надо ему уходить в нормальный клуб
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий