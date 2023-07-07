«МЮ» определится по Гринвуду до начала сезона АПЛ. Мэйсон тренируется отдельно от команды
«Манчестер Юнайтед» намерен в течение месяца решить судьбу Мэйсона Гринвуда.
Как сообщает ESPN, руководство собирается принять решение о будущем полузащитника до 14 августа, когда клуб проведет первый матч в новом чемпионате Англии.
Гринвуд не работал в общей группе в четверг, день начала предсезонной подготовки, и занимался отдельно.
Напомним, ранее футболист был обвинен в насилии над девушкой. Впоследствии суд снял с него обвинения, однако «МЮ» отстранил игрока до окончания собственного расследования. Сообщалось, что Гринвуд может уйти в аренду в Испанию, Италию или Турцию.
В последний раз англичанин выходил на поле в январе 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
2 комментария