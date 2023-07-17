Гендиректор «Севастополя» о дебютном матче во Второй лиге: «Пришли 5 400 зрителей, для них мы играем»

Теги СКА Ростов Вторая лига ФК Севастополь Валерий Чалый Футбол

Гендиректор «Севастополя» высказался о дебютном матче во Второй лиге против ростовского СКА (3:1).

«Конечно, мы играем и для себя, и для зрителей, которые пришли сегодня. Почти 5 400 человек, для них мы играем, праздник должны сделать.

У футболистов, которые выходят на поле, видя эту энергетическую массу, посыл наших болельщиков, появляется третье, пятое дыхание, которое позволяет нам играть.

Мы играли дома, благодарим болельщиков соперника, что приехали, молодцы, проехали столько километров, это дорогого стоит, молодцы ростовские болельщики и наши», – сказал Валерий Чалый.

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2 комментария

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Ричард Пэйпен
Теперь сложнее с дорогой будет… Мосту снова поплохело
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