Гендиректор «Севастополя» о дебютном матче во Второй лиге: «Пришли 5 400 зрителей, для них мы играем»

Гендиректор « » высказался о дебютном матче во лиге против ростовского СКА (3:1).

«Конечно, мы играем и для себя, и для зрителей, которые пришли сегодня. Почти 5 400 человек, для них мы играем, праздник должны сделать.

У футболистов, которые выходят на поле, видя эту энергетическую массу, посыл наших болельщиков, появляется третье, пятое дыхание, которое позволяет нам играть.

Мы играли дома, благодарим болельщиков соперника, что приехали, молодцы, проехали столько километров, это дорогого стоит, молодцы ростовские болельщики и наши», – сказал .