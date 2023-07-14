В «Зените» заявили об отсутствии предложений по Клаудиньо: «Это все слухи и фэйки»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Клаудиньо Спорт-Экспресс Футбол

В «Зените» заявили об отсутствии предложений по Клаудиньо.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об отклонении предложения «Фламенго» по бразильцу.

«У нас не было никаких предложений. Это все слухи и фэйки», – сказал Медведев.

Ранее была информация, что бразильский клуб предложил заплатить за 26-летнего футболиста 15 млн евро в течение пяти лет: 10 частей по 1,5 миллиона евро.

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11 комментариев

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Виктор
Ответ Никита Марков
Вчитайтесь в заголовок. Фэйки — что? Отсутствие предложений? Значит, они есть? Так понимать?
Не пытайся понять. Это очень сложно для коня.
+4
-1
+3
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Дмитрий9779
Так это понятно было сразу по фуфлыжно-сформулированным новостям,которые противоречили друг другу.
+1
0
+1
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Дмитрий Калибабчук
ну и отлично.
этот парень самим нужен)
в том числе и завтра.

"бразильский клуб предложил заплатить частями - 10 раз по 1,5 млн"
так может по 1 евро каждый день?
авось, всю сумму и не придётся тогда отдавать)
+2
-2
0
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Никита Марков
Вчитайтесь в заголовок. Фэйки — что? Отсутствие предложений? Значит, они есть? Так понимать?
+2
-2
0
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Кирилл.С-Пб
Вот и хорошо. Будем смотреть на отличного игрока до зимы минимум
0
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KOTOV71
Чемпионат начнётся,и " тема" закроется сама.
0
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