В «Зените» заявили об отсутствии предложений по Клаудиньо: «Это все слухи и фэйки»
В «Зените» заявили об отсутствии предложений по Клаудиньо.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об отклонении предложения «Фламенго» по бразильцу.
«У нас не было никаких предложений. Это все слухи и фэйки», – сказал Медведев.
Ранее была информация, что бразильский клуб предложил заплатить за 26-летнего футболиста 15 млн евро в течение пяти лет: 10 частей по 1,5 миллиона евро.
этот парень самим нужен)
в том числе и завтра.
"бразильский клуб предложил заплатить частями - 10 раз по 1,5 млн"
так может по 1 евро каждый день?
авось, всю сумму и не придётся тогда отдавать)