В «Зените» заявили об отсутствии предложений по Клаудиньо: «Это все слухи и фэйки»

В «Зените» заявили об отсутствии предложений по Клаудиньо.

Председатель правления « » прокомментировал информацию об отклонении предложения «Фламенго» по бразильцу.

«У нас не было никаких предложений. Это все слухи и фэйки», – сказал Медведев.

Ранее была информация, что бразильский клуб предложил заплатить за 26-летнего футболиста 15 млн евро в течение пяти лет: 10 частей по 1,5 миллиона евро.