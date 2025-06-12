«Спартаку» предложили Онугху. Трансфер форварда может осложнить политическая обстановка и транзакции с датскими банками (Metaratings)

«Спартаку» предложили подписать Германа Онугху.

По информации Metaratings.ru, Онугха является одним из вариантом на позицию российского форварда в «Спартаке ».

Российский нападающий выступает за датский «Вайле» на правах аренды из «Копенгагена ».

Отмечается, что возможный трансфер может сильно осложнить внешнеполитическая обстановка и транзакции с датскими банками.

Онугха – воспитанник «Краснодара», играющий в Дании с 2021 года. В РПЛ он выступал в 2021-2022 годах за «Крылья Советов» и «Рубин». За «Вайле » в чемпионате Дании футболист провел 69 матчей и забил 33 мяча.