«Спартаку» предложили Онугху. Трансфер форварда может осложнить политическая обстановка и транзакции с датскими банками (Metaratings)
«Спартаку» предложили подписать Германа Онугху.
По информации Metaratings.ru, Онугха является одним из вариантом на позицию российского форварда в «Спартаке».
Российский нападающий выступает за датский «Вайле» на правах аренды из «Копенгагена».
Отмечается, что возможный трансфер может сильно осложнить внешнеполитическая обстановка и транзакции с датскими банками.
Онугха – воспитанник «Краснодара», играющий в Дании с 2021 года. В РПЛ он выступал в 2021-2022 годах за «Крылья Советов» и «Рубин». За «Вайле» в чемпионате Дании футболист провел 69 матчей и забил 33 мяча.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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