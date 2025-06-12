  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов об РПЛ: «Игроки европейского склада есть – в плане техники, качества. Но чтобы проявить себя в Европе, нужна особая стать»
8

Черчесов об РПЛ: «Игроки европейского склада есть – в плане техники, качества. Но чтобы проявить себя в Европе, нужна особая стать»

Станислав Черчесов рассказал, есть ли в РПЛ игроки европейского класса.

«Знаете, бывает, что работаешь тренером, и ваш брат‑журналист начинает хвалить молодого футболиста… После чего игрока становится просто не узнать. Как говорил покойный Виктор Прокопенко: «Футболиста надо вовремя схватить за ноги и спустить с небес на землю». Вот поэтому мне не хотелось бы называть конкретные имена и фамилии.

Скажу, что футболисты европейского склада есть. В плане техники, в плане качества. Но, поверьте, чтобы заиграть в Европе, чтобы проявить там себя нужна особая стать», — сказал бывший тренер сборной России.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?22884 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Черчесов
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черчесов о совмещении: «Не делал этого и не собирался. При вас 6 лет работал в сборной и нигде не совмещал»
238 июня, 11:35
Черчесов о Соболеве: «Злой парень, очень колючий, надо найти подход. Неколючего надо сделать колючим, а у колючего – направить колючки в правильную сторону»
2119 мая, 19:22
Станислав Черчесов: «Краснодару» сложно упустить 4 очка преимущества за три тура, еще сложнее «Зениту» их наверстать. Но в футболе все бывает»
1210 мая, 08:20
Главные новости
Трент о «Реале»: «Я вырос, наблюдая, как этот клуб побеждает, и хочу стать частью будущих успехов. У нас молодая команда с мышлением победителей, едем в США выиграть КЧМ»
318 минут назад
Мастур о ранней популярности: «Сейчас соцсети – часть жизни молодых игроков, но в мое время – нет, я стал краш-тестом. Люди видели во мне машину по зарабатыванию денег, я был их марионеткой»
720 минут назад
Диас не чувствует себя ценным в «Ливерпуле» и хочет перейти в «Барсу». Окружение вингера полагает, что подписание Виртца поспособствует его уходу (Mundo Deportivo)
1836 минут назад
Сане перешел в «Галатасарай». Контракт – на три года с зарплатой 9 млн евро за сезон после налогов и бонусом за лояльность в размере 3 млн
639 минут назад
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Германия сыграет со Словенией, Англия – с Чехией, Нидерланды против Финляндии, Украина – Дания
3054 минуты назадLive
Ледяхов о Заболотном: «Нонсенс – приглашать его в «Спартак». Этот футболист не соответствует уровню клуба, нужно подписывать игроков высокого класса»
2456 минут назад
«МЮ» не определился с будущим Хейлунда – возможен любой сценарий, включая аренду. Агенты форварда сообщили руководству об интересе «Интера» и еще ряда клубов (ESPN)
6сегодня, 15:51
«Родри можно снова дать «Золотой мяч» – настолько «Сити» просел без него! Я не видел, чтобы какую-то команду так сильно ломало отсутствие одного игрока». Гивен об испанце
27сегодня, 15:46
«Пари НН» объявил об отставке Гончаренко
48сегодня, 15:37
Вольтемаде об игре против Роналду: «Думал, это произведет на меня большее впечатление, в реальности – обычный момент. Сама идея казалась грандиознее, чем было на самом деле»
22сегодня, 15:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» предложил 55 млн + 10 млн евро за Дьокереша. Cумма не соответствует требованиям «Спортинга»
1 минуту назад
Дуран может уйти из «Аль-Насра» в аренду из-за личных проблем, сказавшихся на его игре. Форварда подписали зимой за 77+13 млн евро
8сегодня, 15:21
Бородюк против совмещения: «Тренер сборной не должен принадлежать какому-то клубу. Это непрофессиональный подход, когда говорят, что мы не участвуем в официальных матчах»
7сегодня, 15:05
«Я за то, чтобы продвигалась наша тренерская школа, чтобы в сборной была конкуренция по 60 игроков. У нас огромная страна, а доходят до вершины единицы». Бояринцев о футболе в России
6сегодня, 14:56
«Атлетико» показал красно-белую домашнюю форму на сезон-2025/26
9сегодня, 14:52Фото
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Нью-Йорк Сити», «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Далласом» в ночь на воскресенье
сегодня, 14:51
Кьеза общается с «Наполи» по поводу возможного трансфера (Альфредо Педулла)
9сегодня, 14:46
Роберто Манчини: «Итальянский футбол уже не тот, что 20-30 лет назад, соотношение итальянцев и иностранцев изменилось. Мы не даем молодым играть, как это делают в других местах»
6сегодня, 14:32
«Акинфеев – вратарь номер один в России, до его уровня всем очень далеко. У Сафонова все впереди, но ему нужно постоянно играть». Семин о голкиперах
2сегодня, 14:20
Александр Горшков о Жерсоне в «Зените» за 25 млн евро: «Я не очень хорошо отношусь к покупке бразильцев за большие деньги»
9сегодня, 13:47