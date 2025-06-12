Черчесов об РПЛ: «Игроки европейского склада есть – в плане техники, качества. Но чтобы проявить себя в Европе, нужна особая стать»

Станислав Черчесов рассказал, есть ли в РПЛ игроки европейского класса.

«Знаете, бывает, что работаешь тренером, и ваш брат‑журналист начинает хвалить молодого футболиста… После чего игрока становится просто не узнать. Как говорил покойный Виктор Прокопенко: «Футболиста надо вовремя схватить за ноги и спустить с небес на землю». Вот поэтому мне не хотелось бы называть конкретные имена и фамилии.

Скажу, что футболисты европейского склада есть. В плане техники, в плане качества. Но, поверьте, чтобы заиграть в Европе, чтобы проявить там себя нужна особая стать», — сказал бывший тренер сборной России.