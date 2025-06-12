Морено остается в «Сочи»: «Полон мотивации готовиться к сезону в РПЛ»
Роберт Морено заявил, что продолжит работу тренером «Сочи».
«Скоро отправляюсь в Сочи, чтобы продолжить работу главным тренером команды. Полон мотивации вместе готовиться к сезону-2025/26 в российской Премьер-лиге. Увидимся скоро в тренировочном центре!» – написал испанец.
Сообщалось, что Морено был отстранен от работы после первой стыковой игры с «Пари НН» (1:2) и «по семейным обстоятельствам» не прилетел на ответную встречу (3:1) в Нижний Новгород. По итогам матчей «Сочи» получил право выступать в РПЛ в следующем сезоне.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?22881 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Роберта Морено
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