Морено остается в «Сочи»: «Полон мотивации готовиться к сезону в РПЛ»

Роберт Морено заявил, что продолжит работу тренером «Сочи».

«Скоро отправляюсь в Сочи, чтобы продолжить работу главным тренером команды. Полон мотивации вместе готовиться к сезону-2025/26 в российской Премьер-лиге. Увидимся скоро в тренировочном центре!» – написал испанец.

Сообщалось , что Морено был отстранен от работы после первой стыковой игры с «Пари НН» (1:2) и «по семейным обстоятельствам» не прилетел на ответную встречу (3:1) в Нижний Новгород. По итогам матчей «Сочи » получил право выступать в РПЛ в следующем сезоне.