Матч окончен
Плей-офф за выход в Ла Лигу. 1/2 финала. «Расинг» сыграет с «Мирандесом» в ответном матче
«Расинг» сыграет с «Мирандесом» в ответном матче 1/2 финала плей-офф за выход в Ла Лигу.
В первой игре в Сантандере команды разошлись миром (3:3).
Победитель пары в финале встретится с «Овьедо», который по итогам двух матчей обыграл «Альмерию» (2:1, 1:1).
Плей-офф за выход в Ла Лигу
1/2 финала
Ответные матчи
Сегунда. Promotion Play-offs - Semi-finals
12 июня 19:00, Эстадио де Андува
Первый матч: 3:3
Сегунда. Promotion Play-offs - Semi-finals
11 июня 19:00, Нуэво Карлос Тартьере
Завершен
1 - 1
Первый матч: 2:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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