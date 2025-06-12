Плей-офф за выход в Ла Лигу. 1/2 финала. «Расинг» сыграет с «Мирандесом» в ответном матче

«Расинг» сыграет с «Мирандесом» в ответном матче 1/2 финала плей-офф за выход в Ла Лигу.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА? 22882 голоса Жаль, начинал перспективно И хорошо, найдут лучше Поделитесь c миром своим ответом