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Плей-офф за выход в Ла Лигу. 1/2 финала. «Расинг» сыграет с «Мирандесом» в ответном матче

«Расинг» сыграет с «Мирандесом» в ответном матче 1/2 финала плей-офф за выход в Ла Лигу.

В первой игре в Сантандере команды разошлись миром (3:3).

Победитель пары в финале встретится с «Овьедо», который по итогам двух матчей обыграл «Альмерию» (2:1, 1:1).

Плей-офф за выход в Ла Лигу

1/2 финала

Ответные матчи

Сегунда. Promotion Play-offs - Semi-finals
12 июня 19:00, Эстадио де Андува
Мирандес
Не начался
Расинг

Первый матч: 3:3

Сегунда. Promotion Play-offs - Semi-finals
11 июня 19:00, Нуэво Карлос Тартьере
Реал Овьедо
Завершен
1 - 1
Альмерия
Матч окончен
90’
+5’
Посо
Коломбатто   Портильо
90’
90’
Гонсалес   Фетталь
Шаира   де ла Ос
84’
Хассан   Luengo Redondo
84’
77’
Кайки   Милованович
77’
Меламед   Баптистао
Alhassane Bonkan
77’
71’
Ланга   Сентельес
71’
Пучмаль   Посо
Zurawski   Виньяс
61’
Кальво
58’
  Касорла
49’
48’
Лазаро
Сеоане   Касорла
46’
2тайм
Перерыв
24’
  Мелеро
Реал Овьедо
Эскандель, Alhassane Bonkan, Кальво, Костас, Начо Видаль, Коломбатто, Сибо, Шаира, Сеоане, Хассан, Zurawski, Браат, Luengo Redondo, Помарес, Лукас Аихадо, Себас Мойяно, Касорла, Портильо, де ла Ос, Suárez Cardero, Paraschiv, де ла Фуэнте, Виньяс
Запасные: Браат, Luengo Redondo, Помарес, Портильо, Лукас Аихадо, Себас Мойяно, Касорла, де ла Ос, Paraschiv, Suárez Cardero, де ла Фуэнте, Виньяс
1тайм
Альмерия:
Фернандо, Ланга, Гонсалес, Брандарис, Кайки, Лопи, Меламед, Мелеро, Аррибас, Пучмаль, Лазаро, Луиш Машимиану, Ирибарне, Pedro Fidel Cedillo Segura, Сентельес, Посо, Радованович, Ги Гедеш, Клуа, Фетталь, Милованович, Баптистао
Запасные: Браат, Luengo Redondo, Помарес, Портильо, Лукас Аихадо, Себас Мойяно, Касорла, де ла Ос, Paraschiv, Suárez Cardero, де ла Фуэнте, Виньяс
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Первый матч: 2:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Сегунды

Статистика Сегунды

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?22882 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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