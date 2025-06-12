«Вольфсбург» возглавил экс-тренер «Гоу Эхед Иглс» Симонис. Контракт – на 2 года
«Вольфсбург» объявил о назначении нового главного тренера.
Команду возглавил Паул Симонис, ранее работавший в «Гоу Эхед Иглс». Стороны заключили контракт до 2027 года.
В сезоне-2024/25 команда под руководством Симонса выиграла Кубок Нидерландов и заняла 7-е место в чемпионате страны. «Вольфсбург» финишировал 11-м в Бундеслиге.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24050 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Вольфсбурга»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости