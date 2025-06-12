«Вольфсбург» возглавил экс-тренер «Гоу Эхед Иглс» Симонис. Контракт – на 2 года

«Вольфсбург» объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Паул Симонис, ранее работавший в «Гоу Эхед Иглс ». Стороны заключили контракт до 2027 года.

В сезоне-2024/25 команда под руководством Симонса выиграла Кубок Нидерландов и заняла 7-е место в чемпионате страны. «Вольфсбург » финишировал 11-м в Бундеслиге.