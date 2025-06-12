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Журналист Едигарев о вопросе Карпину про Лабубу: «Подумал, что это неплохая идея. Валерий Георгиевич сидел с фэйспалмом. В следующий раз подумаю дважды, прежде чем спросить»

Журналист Дмитрий Едигарев объяснил, почему спросил у Валерия Карпина про Лабубу.

Ранее журналист Metaratings.ru задал главному тренеру сборной России вопрос про популярные игрушки Лабубу на пресс-конференции.

– Зачем на пресс-конференции спрашивать Карпина про Лабубу?

– По моим ощущениям, Валерий Георгиевич шарит в трендах, общается с молодежью. Я подумал, что это неплохая идея. Но проблема, что прямо передо мной Никита спросил про Бомбардиро Крокодило. И два таких вопроса подряд – уже не очень. Получилось немножко вторично. Я ведь еще не совсем удачно сформулировал. И Карпин, когда слушал вопрос, сидел с фэйспалмом.

– А есть формулировки, при которых он будет уместным?

– Если бы мы участвовали в международных соревнованиях, я бы его никогда не задал. В обычной ситуации он максимально странный, глупый и неуместный. Пока же в этом есть смысл – тем более Карпин сейчас спокойно отвечает на любые вопросы. 

Я не гнался ни за какими кликами и комментариями, потому что это насущная тема и мне просто интересно, как он к ней относится.

– Как тебе реакция?

– На пресс-конференции был смех на весь зал, а после коллеги говорили, зачем этот дурацкий вопрос – тем более в связке с Бомбардиро Крокодило. В соцсетях потом тоже не увидел одобрения – наши вопросы назвали максимально идиотскими. 

– На тебя повлияло общественное мнение?

– Нет, но в следующий раз подумаю дважды, прежде чем спросить что-то такое. Не из-за общественного мнения – я сам проанализировал на трезвую голову. Чтобы спрашивать о таком, надо подготовить вопрос, подобрать формулировку и выбрать нужный момент.

Я спросил невовремя, хотя в моменте показалось, что все наоборот: Никита говорит про Бомбардиро Крокодило, фундамент есть, настрой нужный.

– Где грань между веселым вопросом и безумием?

– Мне писали в чатах коллеги: «В следующий раз спросишь про предметы его интимной гигиены?» Не буду точно цитировать, но были такие подколы. Здесь, конечно, вижу грань, такое никогда не спрошу. 

– Футбольная аудитория не оценила ваши вопросы. Как думаешь почему?

– Я понимаю, почему так. Это главный тренер сборной России, серьезный и подготовленный матч, все дела. Но хорошо, что Карпин отвечает на такие вопросы. Это делает его чуть более живым, настоящим, своим. С Карпиным можно пошутить и повеселиться. Да и невозможно постоянно спрашивать только, как матч и как соперник. Хочется разбавлять это и живыми вопросами.

– Чему тебя научила эта ситуация?

– Если захочу сделать что-то такое креативное, буду готовиться лучше и выбирать удачный момент, чтобы задумка удалась. Даже дурацкий вопрос про странные игрушки можно задать красиво, – сказал Едигарев в беседе со Спортсом’‘.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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