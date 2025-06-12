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Виктор Окишор: «Не трачу деньги на брендовую одежду. Мне это неинтересно. Хожу в самых обычных вещах»

Виктор Окишор признался, что не тратит деньги на дорогие вещи.

— Есть примеры, когда молодые футболисты полностью отдают контроль над своими финансами родителям, а сами концентрируются только на футболе. Какая модель у тебя?

— Первое время мне помогали родители, в частности, мама. Она контролировала все. Я ей полностью доверяю. А когда стал чуть взрослее, мне самому захотелось научиться контролировать свои финансы. Сейчас уже пришел к тому, что сам все контролирую. Да, через череду ошибок, но это и есть опыт.

— Какая самая импульсивная покупка?

— Вообще ничего такого нет.

— А на первые заработанные деньги?

— С первой зарплаты купил подарки всем, кто связан с моей футбольной историей: семья, первый тренер.

— А себе?

— Ничего не купил.

— До сих пор? Даже что-то из брендовой одежды?

— У меня в принципе нет дорогих вещей. Самое дорогое, что есть — кроссовки, которые мне подарила девушка. Вообще не трачу деньги на какую-то брендовую одежду или что-то такое. Мне это неинтересно. Хожу в самых обычных вещах, – сказал 18-летний хавбек «Динамо».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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