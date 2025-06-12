Виктор Окишор: «Не трачу деньги на брендовую одежду. Мне это неинтересно. Хожу в самых обычных вещах»
— Есть примеры, когда молодые футболисты полностью отдают контроль над своими финансами родителям, а сами концентрируются только на футболе. Какая модель у тебя?
— Первое время мне помогали родители, в частности, мама. Она контролировала все. Я ей полностью доверяю. А когда стал чуть взрослее, мне самому захотелось научиться контролировать свои финансы. Сейчас уже пришел к тому, что сам все контролирую. Да, через череду ошибок, но это и есть опыт.
— Какая самая импульсивная покупка?
— Вообще ничего такого нет.
— А на первые заработанные деньги?
— С первой зарплаты купил подарки всем, кто связан с моей футбольной историей: семья, первый тренер.
— А себе?
— Ничего не купил.
— До сих пор? Даже что-то из брендовой одежды?
— У меня в принципе нет дорогих вещей. Самое дорогое, что есть — кроссовки, которые мне подарила девушка. Вообще не трачу деньги на какую-то брендовую одежду или что-то такое. Мне это неинтересно. Хожу в самых обычных вещах, – сказал 18-летний хавбек «Динамо».