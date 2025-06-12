Нико Уильямс готов перейти в «Баварию» и требует 20 млн евро в год. Отступные вингера «Атлетика» – 60-65 млн

Нико Уильямс готов перейти в «Баварию».

Ранее стало известно , что мюнхенский клуб рассматривает вингера «Атлетика » как приоритетный трансфер в атакующую линию.

По информации Sky Sport, спортивные директора «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд уже провели первую встречу с представителями игрока. Сам Уильямс сообщил, что готов присоединиться к немецкой команде, и требует зарплату в размере 20 млн евро в год.

Сумма отступных 22-летнего футболиста составляет 60-65 млн евро.

В сезоне-2024/25 Нико забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах Ла Лиги . Его подробная статистика – здесь .