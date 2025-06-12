Нико Уильямс готов перейти в «Баварию» и требует 20 млн евро в год. Отступные вингера «Атлетика» – 60-65 млн
Нико Уильямс готов перейти в «Баварию».
Ранее стало известно, что мюнхенский клуб рассматривает вингера «Атлетика» как приоритетный трансфер в атакующую линию.
По информации Sky Sport, спортивные директора «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд уже провели первую встречу с представителями игрока. Сам Уильямс сообщил, что готов присоединиться к немецкой команде, и требует зарплату в размере 20 млн евро в год.
Сумма отступных 22-летнего футболиста составляет 60-65 млн евро.
В сезоне-2024/25 Нико забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика – здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?23582 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости