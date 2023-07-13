Дуглас Сантос: «Ощущаю себя россиянином на какую-то часть даже без паспорта. Петербург и «Зенит» – мой дом, мне здесь хорошо»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дуглас Сантос натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что ощущает себя россиянином.

«Вот уже несколько месяцев у Клаудиньо и Малкома есть российские паспорта. Мы все рады, что это произошло, поскольку в какой-то момент это позволит клубу рассчитывать на других иностранных игроков. 

Я в России уже 4 года, чувствую себя здесь как дома. Даже без паспорта ощущаю себя на какую-то часть россиянином. Петербург – мой дом, «Зенит» – мой дом. Мне здесь очень хорошо, и для меня это самое главное», – сказал бразилец.

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17 комментариев

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justbored
Ответ Назар Игорь
Сантос самый " небразильский" из зенитовских бразильцев ( извините за тавтологию). Всегда спокоен, уравновешен, рассудителен, как и положено капитану.
Расслабьтесь. Тавтология - это необоснованное повторение слова. В вашем случае это лексический повтор, что не осуждается ))
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Назар Игорь
Сантос самый " небразильский" из зенитовских бразильцев ( извините за тавтологию). Всегда спокоен, уравновешен, рассудителен, как и положено капитану.
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Дмитрий9779
Ответ Спартак сила
за газовые доллары он и не такое наговорит
Нефтяные же это другие,правильные,честные и справедливые доллары.
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justbored
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Назар Игорь
Для podonka - редкий случай полной идентичности никнейма и личности.
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Андрей-ДК
особенно остро ощущаю в дни зарплаты!
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Вова Пупкин
Ну хотелось бы, чтобы эти слова не были пустыми. И чтобы после завершения футбола он говорил то же самое.
Был у нас один такой француз-киношник, который получил на шару российский паспорт, прописку, даже дом ему какой-то подарили, чего непозволно обычному россиянину, а он потом обматерил всех и уехал из нашей страны по свински.
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Алексей Петров
Намек принят!!!
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Ксения Лисенкова
Футболисту(спортсмену) и должно быть комфортно в клубе,иначе он не сможет показывать свой максимум.
Сантос уровень держит на протяжении почти 4 лет,молодец!
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Tiestorzn17
Кажется кто то хочет стать гражданином РФ
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justbored
Ответ Поцелуй Оздоева
И что будет?
не знаю, комментарий удалён модератором))
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