Дуглас Сантос: «Ощущаю себя россиянином на какую-то часть даже без паспорта. Петербург и «Зенит» – мой дом, мне здесь хорошо»
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что ощущает себя россиянином.
«Вот уже несколько месяцев у Клаудиньо и Малкома есть российские паспорта. Мы все рады, что это произошло, поскольку в какой-то момент это позволит клубу рассчитывать на других иностранных игроков.
Я в России уже 4 года, чувствую себя здесь как дома. Даже без паспорта ощущаю себя на какую-то часть россиянином. Петербург – мой дом, «Зенит» – мой дом. Мне здесь очень хорошо, и для меня это самое главное», – сказал бразилец.
Был у нас один такой француз-киношник, который получил на шару российский паспорт, прописку, даже дом ему какой-то подарили, чего непозволно обычному россиянину, а он потом обматерил всех и уехал из нашей страны по свински.
Сантос уровень держит на протяжении почти 4 лет,молодец!