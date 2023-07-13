Дуглас Сантос: «Ощущаю себя россиянином на какую-то часть даже без паспорта. Петербург и «Зенит» – мой дом, мне здесь хорошо»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что ощущает себя россиянином.

«Вот уже несколько месяцев у Клаудиньо и Малкома есть российские паспорта. Мы все рады, что это произошло, поскольку в какой-то момент это позволит клубу рассчитывать на других иностранных игроков.

Я в России уже 4 года, чувствую себя здесь как дома. Даже без паспорта ощущаю себя на какую-то часть россиянином. Петербург – мой дом, «Зенит» – мой дом. Мне здесь очень хорошо, и для меня это самое главное», – сказал бразилец.