«МЮ» показал новую домашнюю форму, отсылающую к «Олд Траффорд» – красную с «абстрактной графикой»

«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на сезон-2025/26.

«Новая форма отсылает к ​​нашему культовому стадиону «Олд Траффорд».

Абстрактная графика в разных оттенках красного демонстрирует различные элементы поля, трибун и туннеля.

Завершают образ стильный черно-белый воротник с V-образным вырезом и манжеты рукавов, три полосы черного цвета, спускающиеся по плечам, а также логотип adidas и логотипы спонсоров контрастного белого цвета. Последняя отсылка к богатому наследию клуба – надпись «Theatre of Dreams» на задней стороне воротника.

Легкие футболки оснащены новейшими технологиями adidas, которые были созданы в тесном сотрудничестве с игроками на протяжении всего процесса разработки.

Игровая футболка создана с использованием новейших технологий adidas performance apparel, а версия для фанатов оснащена технологией AEROREADY, которая сохраняет тело сухим.

Новый комплект будут носить наши мужская, женская и молодежная команды в сезоне-2025/26», – говорится на сайте «Манчестер Юнайтед».

Фото: manutd.com