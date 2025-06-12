«Интер» показал выездную форму на следующий сезон – белую с голубым узором. Она «отражает ценности клуба – инклюзивность и разнообразие»
«Интер» представил выездную форму на следующий сезон.
Миланский клуб показал второй комплект формы на сезон-2025/26 – белый с голубым узором. Впервые команда сыграет в этих футболках в матче против «Монтеррея» на клубном чемпионате мира.
«Новый дизайн формы визуально отражает основополагающие ценности клуба – инклюзивность и разнообразие, а узор подчеркивает веру в то, что команда сильна благодаря уникальности каждого из ее членов.
Наследие девиза «Братья и сестры мира», который присутствует на внутренней стороне воротника, вновь прославляется и приумножается», – говорится в сообщении «Интера».
Форма клуба разработана компанией Nike.
Фото: https://www.inter.it/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Интера»
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