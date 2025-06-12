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Группа фанатов «Сити» планирует подать в суд на клуб из-за билетной политики. Чтобы сохранить абонемент на следующий сезон, владельцу нужно посетить не менее 10 матчей текущего

Группа болельщиков «Ман Сити» подает в суд на клуб из-за политики абонементов.

Протест связан с системой, требующей от болельщиков посетить не менее 10 матчей АПЛ, если они хотят сохранить свой абонемент на следующий сезон, сообщает The Guardian.

Группа болельщиков, известная как Trade Union Blues, состоящая из членов профсоюза, обратилась в юридическую фирму Leigh Day, чтобы сподвигнуть клуб пересмотреть политику. По их мнению, новое требование не учитывает индивидуальные обстоятельства и потенциально дает повод для судебных исков.

Нововведения были объявлены ​​клубом в прошлом месяце после того, как цены на абонементы были заморожены после консультаций с избранным консультативным советом болельщиков клуба City Matters. Обязательное количество домашних матчей лиги, которые должен посетить владелец абонемента, было увеличено с 14 до 16, при этом только на 6 из этих игр можно отправить друзей или вернуть билеты клубу для перепродажи.

«Сити» считает, что вопрос использования билетов становится проблемой. Клуб сообщил City Matters в феврале, что в среднем 8% из 37 000 владельцев абонементов не посещают определенный матч Премьер-лиги.

Отмечается, что «Ливерпуль» и «Арсенал» также имеют обязательные требования к посещению для владельцев абонементов, но не ограничивают количество матчей, билеты на которые можно разделить или перепродать. «Арсенал», в частности, не применяет требования к владельцам абонементов с ограниченными возможностями.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Guardian
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