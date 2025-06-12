Сильянов о любимых игроках: «В детстве ориентировался на Роналду. Сейчас нравится, как играет Нуну Мендеш»
Александр Сильянов назвал своих любимых игроков.
— Кто из коллег по амплуа вам больше всех нравится как игрок? На кого ориентировались в детстве и ориентируетесь сейчас?
— В детстве я играл в нападении, поэтому ориентировался на Криштиану Роналду.
А сейчас, поскольку я защитник, мне нравится, как играет Нуну Мендеш из «ПСЖ», – сказал защитник «Локомотива».
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?22882 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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