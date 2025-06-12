Сильянов о любимых игроках: «В детстве ориентировался на Роналду. Сейчас нравится, как играет Нуну Мендеш»

Александр Сильянов назвал своих любимых игроков.

— Кто из коллег по амплуа вам больше всех нравится как игрок? На кого ориентировались в детстве и ориентируетесь сейчас?

— В детстве я играл в нападении, поэтому ориентировался на Криштиану Роналду .

А сейчас, поскольку я защитник, мне нравится, как играет Нуну Мендеш из «ПСЖ », – сказал защитник «Локомотива ».