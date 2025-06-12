Текстор готов продать 43% акций «Пэлас» за 170 млн фунтов, чтобы не потерять место в ЛЕ из-за конфликта интересов

Джон Текстор готов продать свою долю, чтобы «Пэлас» не потерял место в Лиге Европы.

Основной акционер лондонского клуба согласен уступить 43% акций за 170 млн фунтов другим совладельцам – Джошу Харрису и Дэвиду Блитцеру, сообщает The Times.

По данным же The Athletic, консорциум с участием баскетболиста «Голден Стэйт» Джимми Батлера предложит за долю в «Пэлас» свыше 200 млн фунтов.

Текстор вынужден продать свои акции, поскольку также является основным акционером «Лиона», который тоже квалифицировался в Лигу Европы.

Согласно правилам УЕФА, один и тот же человек или юридическое лицо не может иметь влияние более чем на один клуб, участвующий в европейских клубных соревнованиях.