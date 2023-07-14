В «Фейеноорде» подтвердили интерес к Захаряну: «Мы следим за ним, но не начинали никаких переговоров»

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Россия Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

В «Фейеноорде» подтвердили интерес к хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну.

«В среду были новости об Арсене Захаряне в «Фейеноорде». Да, наш клуб следит за ним, но не начал никаких переговоров.

На данный момент других новостей об этом футболисте у нас нет», – сообщили в пресс-службе «Фейеноорда».

В прошлом сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 ассистов и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.

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10 комментариев

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Do Cent
Мы просто подглядываем.
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WhatZ
А что, боссы "Фейеноорда" не в курсе, что РБК (или кто там первоисточник) уже провело за них торги?

"«Фейеноорд» торговался с «Динамо» на уровне 14-15 млн евро."
+2
0
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Удар Кержакова
Ответ Do Cent
Мы просто подглядываем.
Продолжайте вести наблюдение! Мы с вами свяжемся!)
+2
0
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Alexander Baranov
Все, в этом сезоне Захарян еще хуже играть будет, Динамо позорится, не отпуская
+1
-1
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Batitotti
-Доктор, мне кажется за мной постоянно кто-то следит... Что делать?
-Переподпишите контракт с Динамо.
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Удар Кержакова
Ответ Кирилл.С-Пб
Дотянут до момента, когда парню 30 будет)
Доведут до 30 и перестанут следить)
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