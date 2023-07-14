В «Фейеноорде» подтвердили интерес к Захаряну: «Мы следим за ним, но не начинали никаких переговоров»

В «Фейеноорде» подтвердили интерес к хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну.

«В среду были новости об в «Фейеноорде». Да, наш клуб следит за ним, но не начал никаких переговоров.

На данный момент других новостей об этом футболисте у нас нет», – сообщили в пресс-службе « ».

В прошлом сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 ассистов и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир и Фонбет Кубке России.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.