В «Фейеноорде» подтвердили интерес к Захаряну: «Мы следим за ним, но не начинали никаких переговоров»
В «Фейеноорде» подтвердили интерес к хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну.
«В среду были новости об Арсене Захаряне в «Фейеноорде». Да, наш клуб следит за ним, но не начал никаких переговоров.
На данный момент других новостей об этом футболисте у нас нет», – сообщили в пресс-службе «Фейеноорда».
В прошлом сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 ассистов и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.
Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.
"«Фейеноорд» торговался с «Динамо» на уровне 14-15 млн евро."
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