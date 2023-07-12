Захарян хочет перейти в клуб из Европы. Из-за этого шансы на продление контракта с «Динамо» малы

Арсен Захарян хочет перейти в европейский клуб из «Динамо» этим летом.

По данным « », полузащитник твердо хочет продолжить карьеру в Европе. Из-за этого шансы на продление контракта с «Динамо» очень малы.

Срок нынешнего соглашения с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

Ранее стало известно, что в переговоры с «Динамо» о трансфере Захаряна вступил « ». «Спорт-Экспресс» сообщил, что нидерландский клуб предлагает 8 млн евро. РБК написал, что «Фейеноорд» готов заплатить 14-15 млн евро за Захаряна. В обоих случаях сообщалось, что « » хочет получить за полузащитника более крупную сумму.

В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир и Фонбет Кубке России.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.