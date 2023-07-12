Захарян хочет перейти в клуб из Европы. Из-за этого шансы на продление контракта с «Динамо» малы

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Константин Алексеев Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян хочет перейти в европейский клуб из «Динамо» этим летом.

По данным «Спорт-Экспресса», полузащитник твердо хочет продолжить карьеру в Европе. Из-за этого шансы на продление контракта с «Динамо» очень малы.

Срок нынешнего соглашения Арсена с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

Ранее стало известно, что в переговоры с «Динамо» о трансфере Захаряна вступил «Фейеноорд». «Спорт-Экспресс» сообщил, что нидерландский клуб предлагает 8 млн евро. РБК написал, что «Фейеноорд» готов заплатить 14-15 млн евро за Захаряна. В обоих случаях сообщалось, что «Динамо» хочет получить за полузащитника более крупную сумму.

В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
хочется и нужно! парень молодой и с потенциалом, надо вырваться в какую нибудь лигу где хотя бы в ЛЧ играют и покорять вершины
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Надеюсь Динамо не будет портить парню карьеру.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemal Gul
Ответ Денис Давыдов
Надеюсь Динамо не будет портить парню карьеру.
Каким образом Динамо может испортить ему карьеру? Даже если сейчас не продадут, у него год по контракту. Если действительно хочет уйти, просто не продлится, а если решит выбрать комфорт и большую зп в России, то тут не вина Динамо будет, а его самого
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ Андрей Парчинский
Пусть едет. Может на его место придёт кто нибудь лучше. Прогресса у Захаряна к сожалению убавилось. Не игра, а мыльная опера какая то.
Можно подумать, в сезоне 2022/23 всё Динамо играло прекрасно, один только Захарян картину портил. Нет, вся команда провалилась.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Victor Victor
Ответ Денис Давыдов
Надеюсь Динамо не будет портить парню карьеру.
Портить не надо, но и своими интересами тоже не стоит пренебрегать продавая за бесценок. Предложение о покупке должно быть адекватным
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
прямо как Исинбаева или Кузяев ))
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TolyaDM
Продавать уже тогда 💯%
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ференцварош?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталии Пархоменко
Неустоуку армяша пусть платит и на все четыре стороны. Задолбал уже!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita Semenov
Главное не бесплатно в Зенит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Frank Mir
Тот случай когда болельщики хотят сбагрить футболиста не меньше его желания свалить в Европу, сдал откровенно Арсенчик.(((
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Парчинский
Пусть едет. Может на его место придёт кто нибудь лучше. Прогресса у Захаряна к сожалению убавилось. Не игра, а мыльная опера какая то.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
хочет перейти в клуб из Европы...
а судя по его игре в прошлом сезоне и не скажешь...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
argentina10
ну значит за 15 надо скидывать, если сам скрутить парень хочет....но у Динамо свой менеджмент, они лучше знают, как надо..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Заворин
Гавр ещё на связи?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Тогда логичнее всего продать голландцам с условием процента от перепродажи. Много сейчас не предложат, а на перепродаже Динамо подзаработает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Через год:
Захарян бесплатно перешел в Зенит!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Пусть едет! Спасибо , что в лучший свой сезон в Динамо радовал нас своей игрой. Молодежь в Динамо талантливая и уже сейчас заявляет о себе и давит на пятки основному составу. Лучше не будет от того , если Арсен хочет уехать и не уедет . Играть без настроения плохо для команды и самого игрока . Дай Бог получить оптимальную цену, а для игрока достойный клуб. Не хотелось бы загубить парня . Считает , что ему там лучше -пусть едет и доказывает свою состоятельность .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Ефимов
Надо пробовать обязательно, хоть в еврокубках поиграет.
А нидерландский чемпионат очень хороший для старта.
Если хорошо покажет, есть хороший шанс уехать не повышение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рагнар Лодброк
да иди уже ,чё тянем то ...а то чую как прошлый сезон будет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mj23.net
Ответ Kemal Gul
Каким образом Динамо может испортить ему карьеру? Даже если сейчас не продадут, у него год по контракту. Если действительно хочет уйти, просто не продлится, а если решит выбрать комфорт и большую зп в России, то тут не вина Динамо будет, а его самого
У меня знакомый при МВД служил в Москве. Отлично кстати год провел: посещал концерты, Ф1 шоу и тд. И Захаряну должно понравиться, если не продлится. Но на карьере может сказаться немного.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
удачи парнишке, шанс есть и им надо воспользоваться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий