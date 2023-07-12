«Фейеноорд» дает 8 млн евро за Захаряна, «Динамо» хочет не меньше 15 млн («СЭ»)
«Фейеноорд» и «Динамо» ведут переговоры о трансфере Арсена Захаряна.
По информации «Спорт-Экспресса», пока стороны далеки от соглашения, так как руководство «Фейеноорда» предлагает за полузащитника около 8 миллионов евро. «Динамо» хочет получить за Захаряна не менее 15 миллионов евро.
В контракте Арсена с «Динамо», срок которого рассчитан до лета 2024 года, прописаны отступные в 25 миллионов евро.
Информацию о том, что «Фейеноорд» сделал предложение по Захаряну, подтвердил инсайдер Иван Карпов.
В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.
Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.
Условные 7+% от перепродажи сейчас, вероятно, лучшее предложение, которое Динамо может получить вообще. Если продлят, то никто за него и 5 никогда не даст уже.
С каждым годом уровень лиги падает, как будет падать (не будет роста, как минимум) и уровень Арсена.
он сделал 4+7 в рпл,для сравнения тот же Хвича никогда не набирал даже 10очков гол+пас в рпл а сейчас стоит 70млн.
Арсен на трансфермаркте стоит 15млн.
почему динамо должна его продавать меньше чем за 15млн?
Или для тебя главные таланты Бразилии, а-ля Роке, Эндрик - тот же уровень, что таланты РПЛ?)))
так то Шиманский игру ведёт намного лучше и полезнее,но у армяна реализация неплохая!
Выстрелит - заработаете больше.
Такие теперь официальные лица у Динамо?)