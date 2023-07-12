«Фейеноорд» дает 8 млн евро за Захаряна, «Динамо» хочет не меньше 15 млн («СЭ»)

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

«Фейеноорд» и «Динамо» ведут переговоры о трансфере Арсена Захаряна.

По информации «Спорт-Экспресса», пока стороны далеки от соглашения, так как руководство «Фейеноорда» предлагает за полузащитника около 8 миллионов евро. «Динамо» хочет получить за Захаряна не менее 15 миллионов евро.

В контракте Арсена с «Динамо», срок которого рассчитан до лета 2024 года, прописаны отступные в 25 миллионов евро.

Информацию о том, что «Фейеноорд» сделал предложение по Захаряну, подтвердил инсайдер Иван Карпов. 

В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.

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39 комментариев

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Николай Овечкин
Опустите его, пока 8 дают. Никаких 15 он не стоит. Потом вообще бесплатно уйдет. Или потухнет окончательно
+65
-9
+56
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Никита Самарин
Ответ Николай Овечкин
Опустите его, пока 8 дают. Никаких 15 он не стоит. Потом вообще бесплатно уйдет. Или потухнет окончательно
За 8 нормально, надо просто процент с перепродажи добавить и вообще хорошо будет.
+30
-1
+29
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Ебздрогыч
Если они реально дают 8, то Захаряна нужно на полицейской машине с мигалкой туда отвезти. Тем более, что для Динамо это не проблема
+33
-8
+25
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Klinsmann32
за 10 можно, как бы не остался как Чалов в ЦСКА
+15
-3
+12
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Trenik1216
Отпустите мальчишку, дайте развиваться, а то получим очередного перспективного, не оправдавшего надежд
+10
-2
+8
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kk.abb
Никто в здравом уме 15 не даст за мертвого Арсена. 15 год назад казалось топ сделкой, сейчас на грани фантастики.

Условные 7+% от перепродажи сейчас, вероятно, лучшее предложение, которое Динамо может получить вообще. Если продлят, то никто за него и 5 никогда не даст уже.

С каждым годом уровень лиги падает, как будет падать (не будет роста, как минимум) и уровень Арсена.
+7
-4
+3
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Виктор Бутко
Ответ Фанат спорта01
откуда такая недооценка российских игроков? он сделал 4+7 в рпл,для сравнения тот же Хвича никогда не набирал даже 10очков гол+пас в рпл а сейчас стоит 70млн. Арсен на трансфермаркте стоит 15млн. почему динамо должна его продавать меньше чем за 15млн?
потому что проблема с продажей сейчас. и в будущем
+2
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Фанат спорта01
Ответ Николай Овечкин
Опустите его, пока 8 дают. Никаких 15 он не стоит. Потом вообще бесплатно уйдет. Или потухнет окончательно
откуда такая недооценка российских игроков?
он сделал 4+7 в рпл,для сравнения тот же Хвича никогда не набирал даже 10очков гол+пас в рпл а сейчас стоит 70млн.
Арсен на трансфермаркте стоит 15млн.
почему динамо должна его продавать меньше чем за 15млн?
+3
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Роман Олегов
Ответ Никита Самарин
За 8 нормально, надо просто процент с перепродажи добавить и вообще хорошо будет.
Здравая мысль
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Петр Васильев
Ответ Фанат спорта01
откуда такая недооценка российских игроков? он сделал 4+7 в рпл,для сравнения тот же Хвича никогда не набирал даже 10очков гол+пас в рпл а сейчас стоит 70млн. Арсен на трансфермаркте стоит 15млн. почему динамо должна его продавать меньше чем за 15млн?
Это он в Наполи столько стоит. А из Рубина он ушел бесплатно, а грузины его за копейки продали.
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Николай Овечкин
Ответ Фанат спорта01
откуда такая недооценка российских игроков? он сделал 4+7 в рпл,для сравнения тот же Хвича никогда не набирал даже 10очков гол+пас в рпл а сейчас стоит 70млн. Арсен на трансфермаркте стоит 15млн. почему динамо должна его продавать меньше чем за 15млн?
Потому что год по контракту, мотивация у него окончательна пропала. Нет там никаких 15
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Railway/
Динамо совершает большую ошибку. 8 лямов - отличный куш за него, тем более год контракта остался...
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kk.abb
Ответ Петр Васильев
Это он в Наполи столько стоит. А из Рубина он ушел бесплатно, а грузины его за копейки продали.
Грузины его за 14 продали, правда там агентам отвалили большую часть, а вот Рубин 0 получил, да.
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krokodilych
Ответ Николай Васильков
Сейчас за ноунеймов минимальная цена 40, а вы тут за "15 много" рассказываете.
За каких ноунеймов, например?
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kk.abb
Ответ Николай Васильков
Сейчас за ноунеймов минимальная цена 40, а вы тут за "15 много" рассказываете.
За каких нонеймов из РПЛ дают 40? Хоть одного назови. У нас очень слабая лига + в изоляции, за ней никто не следит + в сборной не играет Арсен.

Или для тебя главные таланты Бразилии, а-ля Роке, Эндрик - тот же уровень, что таланты РПЛ?)))
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
У него через год заканчивается контракт с Динамо,зачем платить 12?
Не знал.Тогда да.
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argentina10
ну реально мало за Арсена....какой будет в этом толк, если за 8 отдать и на эту позицию взять не меньше, чем за 10, и еще непонятно кого???
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TolyaDM
Если продадут, то срочно нужна хорошая замена. За 8 можно найти🤔
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DZ0
Отпустите парня, дайте дорогу, хватит думать о бабках
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Dmitry Gaidar
за 10ку можно и отдать
так то Шиманский игру ведёт намного лучше и полезнее,но у армяна реализация неплохая!
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Se Ba
Отпускайте за 8 с процентом при перепродаже в 20%.
Выстрелит - заработаете больше.
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Виктор Бутко
зря.
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Роман Олегов
"подтвердил инсайдер Иван Карпов"
Такие теперь официальные лица у Динамо?)
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АРТУР АЛИЕВ
Ожидание - Челси, реальность - Фейеноорд
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Роман Олегов
Такой переход мог бы очень хорошо сказаться на карьере парня. Хотелось бы, чтобы договорились.
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