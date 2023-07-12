«Фейеноорд» дает 8 млн евро за Захаряна, «Динамо» хочет не меньше 15 млн («СЭ»)

«Фейеноорд» и «Динамо» ведут переговоры о трансфере Арсена Захаряна.

По информации «Спорт-Экспресса», пока стороны далеки от соглашения, так как руководство « » предлагает за полузащитника около 8 миллионов евро. «Динамо» хочет получить за Захаряна не менее 15 миллионов евро.

В контракте с «Динамо», срок которого рассчитан до лета 2024 года, прописаны отступные в 25 миллионов евро.

Информацию о том, что «Фейеноорд» сделал предложение по Захаряну, подтвердил инсайдер Иван Карпов.

В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за « » в Мир и Фонбет Кубке России.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.