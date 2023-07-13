«Астон Вилла» предложила 35 млн евро и бонусы за Диаби, «Байер» отказал. Переговоры продолжаются, вингер хочет перейти

Теги Байер Астон Вилла бундеслига Германия возможные трансферы Мусса Диаби Футбол

Мусса Диаби может перейти в «Астон Виллу».

Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб предложил «Байеру» 35 миллионов евро и бонусы за трансфер 24-летнего вингера, но немцы ответили отказом. 

Переговоры между клубами продолжаются. Сам игрок хочет присоединиться к «Вилле» и уже дал согласие на переход в команду из Бирмингема, в «Байере» об этом знают. 

В прошедшем сезоне Бундеслиги Диаби провел 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Статистику футболиста можно найти здесь.

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7 комментариев

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Morning Again
Серьезные у Виллы амбиции. Диаби отличный игрок, но чтобы подписать его понадобится сума побольше.
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Павел Варламов
Если подпишут, то Астон Вилла в это трансферное окно одни из лучших
+6
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CTPEKO3ETC
Маловато предложили
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deadjoker
Вилла так в 4ку попадет
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Ivchev
Все около топы берут, Вилла будет серьезной силой.
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yumurta
по стопам Лена Бейли
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Чёрный тюльпан
Ответ yumurta
по стопам Лена Бейли
От Бэйли избавились вовремя, потому что он уже в Байере сдулся, так хоть "аптекари" 35 млн. выудили за Леона. Диаби же 35 ну никак не стоит, там цена будет от 50-60 млн. в фунтах, если не все 70. Он ничем не хуже Санчо, за которого 75 МЮ заплатил. Вон Айнтрахт минимум 100 за Коло-Муани хочет, а для Леверкузена Мусса такой же ключевой игрок с хорошей статистикой для крайнего нападающего, причём не первый сезон уже такой уровень показывает, а ещё моложе Рандаля.
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