«Астон Вилла» предложила 35 млн евро и бонусы за Диаби, «Байер» отказал. Переговоры продолжаются, вингер хочет перейти

Мусса Диаби может перейти в «Астон Виллу».

Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб предложил «Байеру» 35 миллионов евро и бонусы за трансфер 24-летнего вингера, но немцы ответили отказом.

Переговоры между клубами продолжаются. Сам игрок хочет присоединиться к «Вилле» и уже дал согласие на переход в команду из Бирмингема, в « » об этом знают.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Диаби провел 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Статистику футболиста можно найти здесь.