«Астон Вилла» предложила 35 млн евро и бонусы за Диаби, «Байер» отказал. Переговоры продолжаются, вингер хочет перейти
Мусса Диаби может перейти в «Астон Виллу».
Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб предложил «Байеру» 35 миллионов евро и бонусы за трансфер 24-летнего вингера, но немцы ответили отказом.
Переговоры между клубами продолжаются. Сам игрок хочет присоединиться к «Вилле» и уже дал согласие на переход в команду из Бирмингема, в «Байере» об этом знают.
В прошедшем сезоне Бундеслиги Диаби провел 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Статистику футболиста можно найти здесь.
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