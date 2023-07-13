Кевин Мак Аллистер перешел в «Юнион». Аргентинца представили сценой из «Один дома»
«Юнион» представил своего новичка Кевина Мак Аллистера отрывком из фильма «Один дома».
Бельгийский клуб объявил о переходе 25-летнего защитника из «Архентинос Хуниорс». Он подписал контракт на 3 года.
«Юнион» представил аргентинца отрывком из фильма «Один дома», выложив сцену диалога родителей главного героя в самолете. По сюжету фильма многодетная семья отправляется на каникулы, а мальчик по имени Кевин Маккаллистер случайно остается дома и противостоит бандитам, которые пытаются ограбить его дом.
Кевин Мак Аллистер – брат полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера и сын экс-игрока «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Карлоса Мак Аллистера.
Щас даже снимается в кино и семья есть