Кевин Мак Аллистер перешел в «Юнион». Аргентинца представили сценой из «Один дома»

«Юнион» представил своего новичка Кевина Мак Аллистера отрывком из фильма «Один дома».

Бельгийский клуб объявил о переходе 25-летнего защитника из « ». Он подписал контракт на 3 года.

« » представил аргентинца отрывком из фильма «Один дома», выложив сцену диалога родителей главного героя в самолете. По сюжету фильма многодетная семья отправляется на каникулы, а мальчик по имени Кевин Маккаллистер случайно остается дома и противостоит бандитам, которые пытаются ограбить его дом.

Кевин Мак Аллистер – брат полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера и сын экс-игрока «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Карлоса Мак Аллистера.