Кевин Мак Аллистер перешел в «Юнион». Аргентинца представили сценой из «Один дома»

Теги высшая лига Бельгия высшая лига Аргентина трансферы Архентинос Хуниорс Юнион Кевин Мак Аллистер Один дома кино Футбол

«Юнион» представил своего новичка Кевина Мак Аллистера отрывком из фильма «Один дома».

Бельгийский клуб объявил о переходе 25-летнего защитника из «Архентинос Хуниорс». Он подписал контракт на 3 года. 

«Юнион» представил аргентинца отрывком из фильма «Один дома», выложив сцену диалога родителей главного героя в самолете. По сюжету фильма многодетная семья отправляется на каникулы, а мальчик по имени Кевин Маккаллистер случайно остается дома и противостоит бандитам, которые пытаются ограбить его дом. 

Кевин Мак Аллистер – брат полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера и сын экс-игрока «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Карлоса Мак Аллистера. 

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6 комментариев

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JuVero
Кеееееевиииииинн!
+10
-1
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Фран
Один из лучших семейных фильмов в истории человечества. Правда Алексис не брат, конечно :), совсем не похож, не верю. Эту роль Де Брюйне забрал себе уж сколько лет.
+9
0
+9
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vaniaEee
Ответ Антон Фалафель
Тот Кэвин капец как снаркоманился.
Да не, уже норм
Щас даже снимается в кино и семья есть
+3
0
+3
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Антон Фалафель
Тот Кэвин капец как снаркоманился.
+3
-3
0
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zip13
Ответ Фран
Один из лучших семейных фильмов в истории человечества. Правда Алексис не брат, конечно :), совсем не похож, не верю. Эту роль Де Брюйне забрал себе уж сколько лет.
всё верно говоришь. если Ирония или наши советские комедии на НГ, это чисто наша СНГшная тема, то Один дома, это мировой семейный новогодний бренд. без этих картин НГ не праздник, в каком бы возрасте не находился
0
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