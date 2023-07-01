«Севилья» бесплатно подписала защитника Педросу из «Эспаньола»

«Севилья» объявила о трансфере бывшего защитника «Эспаньола».

покинул каталонский клуб в качестве свободного агента и заключил с победителями Лиги Европы контракт сроком на пять лет.

В прошлом сезоне испанец провел 7 игр в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: sevillafc.es

Это второй новичок команды нынешним летом. Первым стал защитник из « », трансфер которого «Севилья» анонсировала в феврале.

«Севилья» готова продать всех. Как это понимать?