«Севилья» бесплатно подписала защитника Педросу из «Эспаньола»

Теги Севилья Эспаньол Ла Лига высшая лига Аргентина Сан-Лоренсо трансферы Федерико Гаттони Адриа Педроса Футбол

«Севилья» объявила о трансфере бывшего защитника «Эспаньола».

Адриа Педроса покинул каталонский клуб в качестве свободного агента и заключил с победителями Лиги Европы контракт сроком на пять лет.

В прошлом сезоне испанец провел 7 игр в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: sevillafc.es

Это второй новичок команды нынешним летом. Первым стал защитник Федерико Гаттони из «Сан-Лоренсо», трансфер которого «Севилья» анонсировала в феврале.

«Севилья» готова продать всех. Как это понимать?

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4 комментария

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Игорь Колупанов
и сразу же его выставила на трансфер,я правильно понимаю)?
+11
0
+11
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Bor2193
Ответ Игорь Колупанов
и сразу же его выставила на трансфер,я правильно понимаю)?
Как в фифе. Взяли свободного игрока чтобы обменять с доплатой
+5
0
+5
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