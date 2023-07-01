«Севилья» бесплатно подписала защитника Педросу из «Эспаньола»
«Севилья» объявила о трансфере бывшего защитника «Эспаньола».
Адриа Педроса покинул каталонский клуб в качестве свободного агента и заключил с победителями Лиги Европы контракт сроком на пять лет.
В прошлом сезоне испанец провел 7 игр в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: sevillafc.es
Это второй новичок команды нынешним летом. Первым стал защитник Федерико Гаттони из «Сан-Лоренсо», трансфер которого «Севилья» анонсировала в феврале.
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