«Милан», «Тулуза», «Астон Вилла» и «Брайтон» допущены к еврокубкам. УЕФА не нашел нарушений правила о владении несколькими клубами

УЕФА решил не отстранять «Тулузу» от еврокубков из-за участия «Милана» в Лиге чемпионов.

В сезоне-2022/23 « » стала обладателем Кубка Франции, что дало ей право выступать в . Клуб принадлежит американскому инвестиционному фонду RedBird Capital Partners, в 2022 году ставшему мажоритарным акционером « », который вышел в Лигу чемпионов.

При этом основатель и владелец инвестфонда Джерри Кардинале ушел с руководящей должности в «Тулузе». В совете директоров остается три представителя RedBird, ни один из которых не владеет акциями клуба.

Возможное попадание обеих команд в одно соревнование могло привести к нарушению регламента, в связи с чем УЕФА была проведена проверка.

Инстанция УЕФА по финансовому контролю клубов по итогам разбирательств допустила и «Тулузу» и «Милан» к участию в еврокубках в сезоне-2023/24.

Такое же решение принято в отношении « » и «Витории», « » и «Юниона».

«После внесения клубами и их соответствующими инвесторами существенных изменений первая палата ИФКК приняла допуск вышеупомянутых клубов к участию в клубных турнирах УЕФА в сезоне-2023/24. ИФКК определила, что внесенные изменения привели данные клубы в соответствие с правилом о владении несколькими клубами, учитывая, что на сегодняшний день:

• Ни один клуб прямо или косвенно не владеет и не осуществляет операции с ценными бумагами или акциями любого другого клуба, участвующего в турнире УЕФА;

• Ни один клуб не является членом какого-либо другого клуба, участвующего в турнире УЕФА;

• Никто не обладает какими-либо полномочиями и не участвует одновременно, прямо или косвенно, в каком бы то ни было качестве в правлении, административном управлении и/или спортивной подготовке более чем одного клуба, участвующего в турнире УЕФА;

• Никто не имеет контроля или решающего влияния более чем на один клуб в турнире УЕФА.

Кроме того, в качестве дополнительного доказательства своей независимости все вышеупомянутые клубы приняли следующие условия:

• Клубы не будут обмениваться игроками, на постоянной основе или на правах аренды, прямо или косвенно, до сентября 2024 года;

• Клубы не будут заключать какое-либо партнерство, совместные технические или коммерческие соглашения;

• Клубы не будут использовать совместный скаутинг или базу данных игроков», – сказано в решении.