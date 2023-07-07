«Милан», «Тулуза», «Астон Вилла» и «Брайтон» допущены к еврокубкам. УЕФА не нашел нарушений правила о владении несколькими клубами
УЕФА решил не отстранять «Тулузу» от еврокубков из-за участия «Милана» в Лиге чемпионов.
В сезоне-2022/23 «Тулуза» стала обладателем Кубка Франции, что дало ей право выступать в Лиге Европы. Клуб принадлежит американскому инвестиционному фонду RedBird Capital Partners, в 2022 году ставшему мажоритарным акционером «Милана», который вышел в Лигу чемпионов.
При этом основатель и владелец инвестфонда Джерри Кардинале ушел с руководящей должности в «Тулузе». В совете директоров остается три представителя RedBird, ни один из которых не владеет акциями клуба.
Возможное попадание обеих команд в одно соревнование могло привести к нарушению регламента, в связи с чем УЕФА была проведена проверка.
Инстанция УЕФА по финансовому контролю клубов по итогам разбирательств допустила и «Тулузу» и «Милан» к участию в еврокубках в сезоне-2023/24.
Такое же решение принято в отношении «Астон Виллы» и «Витории», «Брайтона» и «Юниона».
«После внесения клубами и их соответствующими инвесторами существенных изменений первая палата ИФКК приняла допуск вышеупомянутых клубов к участию в клубных турнирах УЕФА в сезоне-2023/24. ИФКК определила, что внесенные изменения привели данные клубы в соответствие с правилом о владении несколькими клубами, учитывая, что на сегодняшний день:
• Ни один клуб прямо или косвенно не владеет и не осуществляет операции с ценными бумагами или акциями любого другого клуба, участвующего в турнире УЕФА;
• Ни один клуб не является членом какого-либо другого клуба, участвующего в турнире УЕФА;
• Никто не обладает какими-либо полномочиями и не участвует одновременно, прямо или косвенно, в каком бы то ни было качестве в правлении, административном управлении и/или спортивной подготовке более чем одного клуба, участвующего в турнире УЕФА;
• Никто не имеет контроля или решающего влияния более чем на один клуб в турнире УЕФА.
Кроме того, в качестве дополнительного доказательства своей независимости все вышеупомянутые клубы приняли следующие условия:
• Клубы не будут обмениваться игроками, на постоянной основе или на правах аренды, прямо или косвенно, до сентября 2024 года;
• Клубы не будут заключать какое-либо партнерство, совместные технические или коммерческие соглашения;
• Клубы не будут использовать совместный скаутинг или базу данных игроков», – сказано в решении.
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