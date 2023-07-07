«Милан», «Тулуза», «Астон Вилла» и «Брайтон» допущены к еврокубкам. УЕФА не нашел нарушений правила о владении несколькими клубами

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УЕФА решил не отстранять «Тулузу» от еврокубков из-за участия «Милана» в Лиге чемпионов.

В сезоне-2022/23 «Тулуза» стала обладателем Кубка Франции, что дало ей право выступать в Лиге Европы. Клуб принадлежит американскому инвестиционному фонду RedBird Capital Partners, в 2022 году ставшему мажоритарным акционером «Милана», который вышел в Лигу чемпионов.

При этом основатель и владелец инвестфонда Джерри Кардинале ушел с руководящей должности в «Тулузе». В совете директоров остается три представителя RedBird, ни один из которых не владеет акциями клуба.

Возможное попадание обеих команд в одно соревнование могло привести к нарушению регламента, в связи с чем УЕФА была проведена проверка.

Инстанция УЕФА по финансовому контролю клубов по итогам разбирательств допустила и «Тулузу» и «Милан» к участию в еврокубках в сезоне-2023/24.

Такое же решение принято в отношении «Астон Виллы» и «Витории», «Брайтона» и «Юниона».

«После внесения клубами и их соответствующими инвесторами существенных изменений первая палата ИФКК приняла допуск вышеупомянутых клубов к участию в клубных турнирах УЕФА в сезоне-2023/24. ИФКК определила, что внесенные изменения привели данные клубы в соответствие с правилом о владении несколькими клубами, учитывая, что на сегодняшний день:

• Ни один клуб прямо или косвенно не владеет и не осуществляет операции с ценными бумагами или акциями любого другого клуба, участвующего в турнире УЕФА;

• Ни один клуб не является членом какого-либо другого клуба, участвующего в турнире УЕФА;

• Никто не обладает какими-либо полномочиями и не участвует одновременно, прямо или косвенно, в каком бы то ни было качестве в правлении, административном управлении и/или спортивной подготовке более чем одного клуба, участвующего в турнире УЕФА;

• Никто не имеет контроля или решающего влияния более чем на один клуб в турнире УЕФА.

Кроме того, в качестве дополнительного доказательства своей независимости все вышеупомянутые клубы приняли следующие условия:

• Клубы не будут обмениваться игроками, на постоянной основе или на правах аренды, прямо или косвенно, до сентября 2024 года;

• Клубы не будут заключать какое-либо партнерство, совместные технические или коммерческие соглашения;

• Клубы не будут использовать совместный скаутинг или базу данных игроков», – сказано в решении.

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15 комментариев

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Любезный Коссутий
есть успешный пример двух РБ, остальным нужно только перенять опыт.
+17
-3
+14
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savik-A.M.
Ответ Любезный Коссутий
есть успешный пример двух РБ, остальным нужно только перенять опыт.
всегда прикалывали , все знают что у них один владелец , но доказать типа нельзя )
+14
-1
+13
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angliiskiilion
Ответ Любезный Коссутий
если не ошибаюсь, у Зальцбурга во владельцах другое юр. лицо. а газировка там просто титульный спонсор. а вот Лейпцигом полностью владеет газировка.
энергетик же
+3
0
+3
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Anar Ali
Почему я не удивлён?!
+3
-1
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Almaz KENZHEBEKOV
ну да, для УЕФА лишь бы деньги дали на лапу
+3
-1
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savik-A.M.
Ответ Ебздрогыч
Осасуна: ну да, ну да, пошла я #####
у осасуны доказанный товарняк , не путай мягкой с теплым
+4
-2
+2
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Гамарджоба Генацвале
А еще фэйр-плэй финансовый все соблюдают, ага!
+2
-1
+1
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Andy Tucker
хорошо что в РПЛ никто не имеет контроля и решающего финансового влияния более чем на один клуб. это только в европах такое могут выдумать
+1
0
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Любезный Коссутий
Ответ savik-A.M.
всегда прикалывали , все знают что у них один владелец , но доказать типа нельзя )
если не ошибаюсь, у Зальцбурга во владельцах другое юр. лицо. а газировка там просто титульный спонсор.
а вот Лейпцигом полностью владеет газировка.
+3
-2
+1
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savik-A.M.
Ответ Любезный Коссутий
если не ошибаюсь, у Зальцбурга во владельцах другое юр. лицо. а газировка там просто титульный спонсор. а вот Лейпцигом полностью владеет газировка.
нет , Зальцбург был куплен ими ещё до Лейпцига . Владелец и создатель "Ред Булла " из Австрии , по тому он и купил первым "Аустрию" и переименовал в "Ред булл"
+1
0
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Алексей Гусев
Ответ Carver
Да УЕФА очень избирательно что-то видит. Два Ред булла играют друг против друга, а им хоть бы хны. Мафия.
всё просто Зальцбургом владел Матещиц, а Лейпцигом Мицлафф
0
0
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Danik S
Ответ Carver
Да УЕФА очень избирательно что-то видит. Два Ред булла играют друг против друга, а им хоть бы хны. Мафия.
лишь бы ляпнуть
0
0
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