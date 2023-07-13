Дель Боске о Мбаппе в «Реале»: «Мадрид» обязан подписывать лучших, а Килиан – из их числа»

Висенте Дель Боске хочет видеть Килиана Мбаппе в «Реале».

Сообщалось что «ПСЖ» продаст Мбаппе этим летом, если он откажется продлевать контракт до 2025 года. «Реал» рассчитывает договориться о трансфере не позднее следующей недели, но планирует предстоящий сезон без француза.

« » обязан подписывать лучших игроков, а Мбаппе – из их числа», – сказал экс-тренер «Реала» и сборной .

Мбаппе уходит из «ПСЖ» или нет? Президент дал 2 недели на решение