Дель Боске о Мбаппе в «Реале»: «Мадрид» обязан подписывать лучших, а Килиан – из их числа»
Висенте Дель Боске хочет видеть Килиана Мбаппе в «Реале».
Сообщалось что «ПСЖ» продаст Мбаппе этим летом, если он откажется продлевать контракт до 2025 года. «Реал» рассчитывает договориться о трансфере не позднее следующей недели, но планирует предстоящий сезон без француза.
«Мадрид» обязан подписывать лучших игроков, а Мбаппе – из их числа», – сказал экс-тренер «Реала» и сборной Испании.
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