Дель Боске о Мбаппе в «Реале»: «Мадрид» обязан подписывать лучших, а Килиан – из их числа»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Висенте Дель Боске Килиан Мбаппе Футбол

Висенте Дель Боске хочет видеть Килиана Мбаппе в «Реале».

Сообщалось что «ПСЖ» продаст Мбаппе этим летом, если он откажется продлевать контракт до 2025 года. «Реал» рассчитывает договориться о трансфере не позднее следующей недели, но планирует предстоящий сезон без француза.

«Мадрид» обязан подписывать лучших игроков, а Мбаппе – из их числа», – сказал экс-тренер «Реала» и сборной Испании.

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19 комментариев

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ParvizLNDRreal
Этоизм парня зашкаливает. Даже всеми ненавидимый Роналду, не был столько эгоистичен.
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Los Galácticos
Ответ corazón blanco
Да, но лучше бы сделали это в следующем году, а в этом купили бы форварда, потому что из Килиана форвард очень средний.
Хулиана Альвареса например.
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wshnmn
Ответ Сикарио
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тот ещё ко-ко, так ещё и комментарии подчищает ))
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wshnmn
Ратиборчик всегда первый на ветках Реала и Челси, на что ты живешь чувак?
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corazón blanco
Ответ Причёска Бэйла
Место слева появится в следующем году? Винисиус карьеру завершит?
Мбаппе может играть справа, а Родриго переместить на его любимую позицию под нападающим.
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Эзиз Атаев
новость о Реале, а ригоберки нет. странно
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Сикарио
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Real(Madrid)
Он нужен в Реале,а все остальное не важно. На данный момент лучший нап. И не важно кто и сколько будет платить за него и ему
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Геннадий Тимченко
Ответ ParvizLNDRreal
Этоизм парня зашкаливает. Даже всеми ненавидимый Роналду, не был столько эгоистичен.
это мнение мессионэра и не более того - для начала посмотрите на своего кумира и разглядите "бревно"🤣
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Причёска Бэйла
Ответ ParvizLNDRreal
Этоизм парня зашкаливает. Даже всеми ненавидимый Роналду, не был столько эгоистичен.
Он ненавидим только глорами месси
+2
-2
0
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Zidane2019
Ответ ParvizLNDRreal
Этоизм парня зашкаливает. Даже всеми ненавидимый Роналду, не был столько эгоистичен.
Интересно, кто эти все, которые ненавидят Роналду?
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Steve Hartford
Ответ ParvizLNDRreal
Этоизм парня зашкаливает. Даже всеми ненавидимый Роналду, не был столько эгоистичен.
Имеем то, что имеем
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