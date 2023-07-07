Агент Сатен: «Лишь «Реал», «Ман Сити» и «Ньюкасл» способны купить Мбаппе, обычный клуб 200 млн не даст. Но англичане не будут платить Килиану как «ПСЖ»
Футбольный агент назвал три команды, способные подписать Килиана Мбаппе.
«Трудно назвать цену Мбаппе. Обычный клуб, то есть тот, который не спонсирует государство, на мой взгляд, не заплатит 200 млн евро.
Мне кажется, что только «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Реал» могут позволить себе такой трансфер. Я считаю, что реальная цена – между 100 и 150 млн евро, а за счет бонусов она может дойти до 200 млн. Вряд ли сумма будет больше, учитывая небольшое количество претендентов.
Но только «Реал» я считаю реальным вариантом. В Англию Мбаппе не поедет, там способны оплатить покупку, но такую зарплату, как в «ПСЖ», не дадут. Там в целом больше 25-30 млн до уплаты налогов не дают, пускай есть еще и рекламные бонусы», – сказал Брюно Сатен в интервью L’Equipe.
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