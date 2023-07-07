Агент Сатен: «Лишь «Реал», «Ман Сити» и «Ньюкасл» способны купить Мбаппе, обычный клуб 200 млн не даст. Но англичане не будут платить Килиану как «ПСЖ»

Теги ПСЖ Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе деньги Футбол

Футбольный агент назвал три команды, способные подписать Килиана Мбаппе.

«Трудно назвать цену Мбаппе. Обычный клуб, то есть тот, который не спонсирует государство, на мой взгляд, не заплатит 200 млн евро.

Мне кажется, что только «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Реал» могут позволить себе такой трансфер. Я считаю, что реальная цена – между 100 и 150 млн евро, а за счет бонусов она может дойти до 200 млн. Вряд ли сумма будет больше, учитывая небольшое количество претендентов.

Но только «Реал» я считаю реальным вариантом. В Англию Мбаппе не поедет, там способны оплатить покупку, но такую зарплату, как в «ПСЖ», не дадут. Там в целом больше 25-30 млн до уплаты налогов не дают, пускай есть еще и рекламные бонусы», – сказал Брюно Сатен в интервью L’Equipe.

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6 комментариев

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Vladimir Dagger
А то есть Мадрид будет платить ему так же как ПСЖ?
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Deni Magician
по лаве, Я больше чем уверен,что зенит может купить и Неймара ещё ,Анжи 2.0 )))
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Spartakus1984
Думаю,новые потенциальные хозяева Мю тоже смогут потянуть трансфер.
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Макс Кидалов
Ответ Vladimir Dagger
А то есть Мадрид будет платить ему так же как ПСЖ?
Будут платить 50 млн и бонусы. Меньше чем в псж, но тоже неплохо. Зато в Реале крутая банда собирается из молодых топ игроков и только так мбаппе может начать выигрывать зм и стать уже настоящий лидером клуба как бы роналду
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#SharkTeam
Ответ Vladimir Dagger
А то есть Мадрид будет платить ему так же как ПСЖ?
Вполне может, у реала с барсой всегда были самые высокие зарплаты в футбольном мире. Ну как минимум как Роналду с поправкой на инфляцию
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Spartakus1984
Ответ Deni Magician
по лаве, Я больше чем уверен,что зенит может купить и Неймара ещё ,Анжи 2.0 )))
зенит не может сам по себе ничего купить,у него нет хозяина и денег.А Газпром может.
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