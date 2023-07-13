Латераль португальского «Шавеша» Коррейя может перейти в РПЛ. Им интересуются несколько российских клубов

Теги высшая лига Португалия премьер-лига Россия возможные трансферы Шавеш сборная Кабо-Верде Жоау Коррейя Чемпионат.com Футбол

Клубы Мир РПЛ интересуются правым защитником португальского «Шавеша» Жоау Коррейя.

По информации «Чемпионата», 26-летним португальцем, выступающим за сборную Кабо-Верде, интересуются несколько российских клубов. При этом конкретные команды, проявляющие интерес к Коррейя, не называются.

Соглашение Коррейя с «Шавешем» действует до 2025 года. Со статистикой выступлений 25-летнего латераля можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Vatikan
Левоногий? Значит в цска
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Брэд Либил
Урал, Балтика, Краснодар?
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Dmitry Orlov
Северная или Южная?
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-1
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Faust Doc
Ответ Брэд Либил
Урал, Балтика, Краснодар?
Думаю Факел или НиНо, они сейчас активно бюджет осваивают!
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