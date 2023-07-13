Латераль португальского «Шавеша» Коррейя может перейти в РПЛ. Им интересуются несколько российских клубов

Клубы Мир РПЛ интересуются правым защитником португальского «Шавеша» Жоау Коррейя.

По информации «Чемпионата», 26-летним португальцем, выступающим за сборную Кабо-Верде, интересуются несколько российских клубов. При этом конкретные команды, проявляющие интерес к Коррейя, не называются.

Соглашение Коррейя с « » действует до 2025 года. Со статистикой выступлений 25-летнего латераля можно ознакомиться здесь.