Защитник «Динамо» Сазонов интересен «Галатасараю». Турецкий клуб связался с окружением игрока («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Динамо Москва сборная Грузии U-21 Евро U-21 2023 Чемпионат.com Саба Сазонов Футбол

Саба Сазонов интересен турецкому «Галатасараю».

По информации «Чемпионата», представители клуба связывались с окружением защитника «Динамо». Контактов «Галатасарая» и «Динамо» по трансферу Сазонова на данный момент не было.

В сезоне-2022/23 Саба Сазонов провел 24 матча за «Динамо» в Мир РПЛ. Защитник также принимал участие в молодежном Евро-2023 в составе сборной Грузии U-21, с которой дошел до 1/4 финала турнира.

Со статистикой выступлений Сазонова можно ознакомиться здесь.

«У Сазонова есть несколько предложений из Европы». Тренер Грузии U21 о защитнике «Динамо»

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5 комментариев

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Игорь Чернецов
Ответ SMART789
Главное помнить, что «У Зенита нет воспитанников»
Нет, главное помнить , что от такого г..на надо срочно избавляться . Как это сделал Зенит))
+4
-1
+3
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hfgryje
Надо продавать, плюсов у него мало, одни привозы
+1
-1
0
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Андрей Кобранов
Отдаём срочно , пока берут …
+1
-1
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