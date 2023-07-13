Защитник «Динамо» Сазонов интересен «Галатасараю». Турецкий клуб связался с окружением игрока («Чемпионат»)

Саба Сазонов интересен турецкому «Галатасараю».

По информации «Чемпионата», представители клуба связывались с окружением защитника «Динамо». Контактов « » и «Динамо» по трансферу Сазонова на данный момент не было.

В сезоне-2022/23 провел 24 матча за «Динамо» в Мир . Защитник также принимал участие в молодежном Евро-2023 в составе сборной Грузии U-21, с которой дошел до 1/4 финала турнира.

Со статистикой выступлений Сазонова можно ознакомиться здесь.

«У Сазонова есть несколько предложений из Европы». Тренер Грузии U21 о защитнике «Динамо»