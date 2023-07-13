«Аль-Иттихад» предложит 40 млн фунтов «Ливерпулю» за Фабиньо
«Аль-Иттихад» намерен сделать «Ливерпулю» крупное предложение по Фабиньо.
Как пишет The Athletic, саудовский клуб собирается выйти на «Ливерпуль» с конкретным предложением о трансфере Фабиньо за 40 миллионов фунтов (почти 47 млн евро). Ожидается, что решение будет быстрым – либо на продажу бразильца согласятся, либо нет.
«Ливерпуль» работает над усилением полузащиты на случай ухода Фабиньо. Среди целей – полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа.
Контракт Фабиньо с «Ливерпулем» рассчитан до 2026 года.
В случае перехода в «Аль-Иттихад» он присоединится к Кариму Бензема и Нголо Канте, которые пополнили состав команды этим летом.
Статистику 29-летнего полузащитника, который в минувшем сезоне сыграл 36 матчей в АПЛ, можно изучить здесь.
К 40 миллинам добавить ещё пару десятков и можно взять хорошего молодого опорника.
И ты верно подметил, что Фаб не мог разрушать атаки в одиночку, никто не может делать это в одичночку и как только Трента перевели в центр, а Кертис заиграл новыми красками, так и Фаб вернулся о чем я тебе и написал в первом коменте
У Ливерпуля в прошлом сезоне полузащита сильно упала. Хендерсон и так стар, Тьяго травмат, а Фабиньо не мог разрушать атаки противников, из-за чего защита тоже пострадала
будут играть(чилить) месте с Канте
Один сезон человек провел невнятно, все, уже клеймят.
Воистину, какая короткая у людей память