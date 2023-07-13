«Аль-Иттихад» предложит 40 млн фунтов «Ливерпулю» за Фабиньо

«Аль-Иттихад» намерен сделать «Ливерпулю» крупное предложение по Фабиньо.

Как пишет The Athletic, саудовский клуб собирается выйти на « » с конкретным предложением о трансфере Фабиньо за 40 миллионов фунтов (почти 47 млн евро). Ожидается, что решение будет быстрым – либо на продажу бразильца согласятся, либо нет.

«Ливерпуль» работает над усилением полузащиты на случай ухода Фабиньо. Среди целей – полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

Контракт Фабиньо с «Ливерпулем» рассчитан до 2026 года.

В случае перехода в « » он присоединится к Кариму Бензема и Нголо Канте, которые пополнили состав команды этим летом.

Статистику 29-летнего полузащитника, который в минувшем сезоне сыграл 36 матчей в , можно изучить здесь.