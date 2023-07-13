«Аль-Иттихад» предложит 40 млн фунтов «Ливерпулю» за Фабиньо

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Фабиньо Футбол

«Аль-Иттихад» намерен сделать «Ливерпулю» крупное предложение по Фабиньо.

Как пишет The Athletic, саудовский клуб собирается выйти на «Ливерпуль» с конкретным предложением о трансфере Фабиньо за 40 миллионов фунтов (почти 47 млн евро). Ожидается, что решение будет быстрым – либо на продажу бразильца согласятся, либо нет.

«Ливерпуль» работает над усилением полузащиты на случай ухода Фабиньо. Среди целей – полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

Контракт Фабиньо с «Ливерпулем» рассчитан до 2026 года.

В случае перехода в «Аль-Иттихад» он присоединится к Кариму Бензема и Нголо Канте, которые пополнили состав команды этим летом.

Статистику 29-летнего полузащитника, который в минувшем сезоне сыграл 36 матчей в АПЛ, можно изучить здесь.

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30 комментариев

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НРИ
Надо отдавать его пока еще денег стоит , года два как сдал
+18
-5
+13
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Marcus-light
Не нужна клубам Суперлига, можно просто сливать ненужных игроков в СА
+10
0
+10
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Aleks Del Piero
Ответ Liquidozz
Они реально скупают всё что движется
Не понятно как тогда к ним на радары попал наш Погба
+8
0
+8
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Владимир Белов
Ответ НРИ
Надо отдавать его пока еще денег стоит , года два как сдал
Какие два года? В позапрошлом сезоне он был одним из лучших опорников в мире в команде, которая чуть не взяла 4 трофея.
+7
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Los Galácticos
Аль-Иттихад и Аль-Хиляль следующие в очереди на трансферный бан вслед за Аль-Насром, как говорится хорошего понемножку :)
+5
-1
+4
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Ilya_Panchenko
Ответ HI MARS
Есть Канте,нафиг Фабиньо?
В паре будут центр цементировать
+3
0
+3
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Liverpool_YNWA
Ответ S H A R K
Думаю, что стоит отпустить. В прошлом сезоне сильно сдал и не факт, что вернёт форму, тем более скоро уже 30 лет. Спад Фабиньо был одним из основных причин провалов Ливерпуля. К 40 миллинам добавить ещё пару десятков и можно взять хорошего молодого опорника.
Это провал Ливерпуля был одним из причин спада Фабиньо, почему думаешь он вдруг так воспрял, когда Ливерпуль перешел на новую схему? Думаешь легко одному весь центр держать? И почему 30 лет для тебя старый, Модрич, Каземиро, Кросс, Роналду, Месси....
+2
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Мовсар Германия
Ответ Sergey Kuznetsov
ээээ, уймитесь! давайте может просто Ливерпуль переименуем в Аль-Иттифак и отправим в СА чемпионат катать?
пусть забирают за 40+ 🍋
+2
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S H A R K
Думаю, что стоит отпустить. В прошлом сезоне сильно сдал и не факт, что вернёт форму, тем более скоро уже 30 лет. Спад Фабиньо был одним из основных причин провалов Ливерпуля.
К 40 миллинам добавить ещё пару десятков и можно взять хорошего молодого опорника.
+2
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Marcus-light
Ответ Serggostica Верещагин
Не понимаю, зачем им скупать ребят за 30? Если можно чуть дороже покупать молодых перспективных специалистов. Только ради популяризации? Рассчитывая что кто то потом пойдет? Так пойдут опять же на большие деньги и за большие деньги. Китайская лига 2.0
А зачем им молодые? Молодые нужны там, где есть перспектива роста и развития
+1
0
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Liquidozz
Ответ Aleks Del Piero
Не понятно как тогда к ним на радары попал наш Погба
Боятся, что сломается по дороге в СА.
+1
0
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Очки Дани Алвеса
По логике Лапорты, это будет означать, что Аль-Иттихад является привлекательным проектом несмотря на высокий статус Ливерпуля
+3
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Liverpool_YNWA
Ответ S H A R K
Модрич и такие как он очень редки, тем более среди бразилцев, которые в большинстве сдают уже к 30. Число 30 уже та отметка, при которой у 90% игроков прайм уже позади. Вероятность того, что Фабиньо станет лучше или вернёт форму намного меньше, чем очередной провал. У Ливерпуля в прошлом сезоне полузащита сильно упала. Хендерсон и так стар, Тьяго травмат, а Фабиньо не мог разрушать атаки противников, из-за чего защита тоже пострадала
Ну смотри, во первых, тот факт, что после 30 игроки уже начинают сдавать уже в прошлом, пример: как минимум Ибра и Левавандовски... в совренном мире, где все развивается, развиваются врачи, диетологи и тд тп, совершенно не трудно играть до 35 на самом высоком уровне. Очередные примеры: Милнер, Роналду, Суарес, Бускетс, Месси...посмотри на Де Брейне, который лучший свой сезон провел в 31 и не понятно, что будет дальше. Ты видел, как игроки тренируются? Ты видел, как контролируют каждую клетку их тела надевая сотни датчиков на тело? А диетологи? Это 20 лет назад в 32-33 уже можно было заканчивать, а в наше время в 33-34 берут золотые мячи, Месси, Модрич, Лева, Бензема. А как проходят востановительные процессы знаешь? Почитай, как это делают в Ливерпуле и Ман Сити, очень интересно.
И ты верно подметил, что Фаб не мог разрушать атаки в одиночку, никто не может делать это в одичночку и как только Трента перевели в центр, а Кертис заиграл новыми красками, так и Фаб вернулся о чем я тебе и написал в первом коменте
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Marcus-light
Ответ Serggostica Верещагин
А зачем старые? Они просто будут пешком по полю ходить за деньги
Привлекают такое же внимание, не бузят, не сбегут ради девушки или мечты, могут остаться надолго
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S H A R K
Ответ Liverpool_YNWA
Это провал Ливерпуля был одним из причин спада Фабиньо, почему думаешь он вдруг так воспрял, когда Ливерпуль перешел на новую схему? Думаешь легко одному весь центр держать? И почему 30 лет для тебя старый, Модрич, Каземиро, Кросс, Роналду, Месси....
Модрич и такие как он очень редки, тем более среди бразилцев, которые в большинстве сдают уже к 30. Число 30 уже та отметка, при которой у 90% игроков прайм уже позади. Вероятность того, что Фабиньо станет лучше или вернёт форму намного меньше, чем очередной провал.
У Ливерпуля в прошлом сезоне полузащита сильно упала. Хендерсон и так стар, Тьяго травмат, а Фабиньо не мог разрушать атаки противников, из-за чего защита тоже пострадала
0
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Serggostica Верещагин
Ответ Marcus-light
А зачем им молодые? Молодые нужны там, где есть перспектива роста и развития
А зачем старые? Они просто будут пешком по полю ходить за деньги
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Devil prj
Ответ Serggostica Верещагин
А зачем старые? Они просто будут пешком по полю ходить за деньги
не такие уж и старые)
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Мовсар Германия
Ответ HI MARS
Есть Канте,нафиг Фабиньо?
в смысле? вы ведь не фанат Аль- Итифака, пусть забирают и Фабинью.
будут играть(чилить) месте с Канте
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Mega-Torres
Ответ НРИ
Надо отдавать его пока еще денег стоит , года два как сдал
Года два?)
Один сезон человек провел невнятно, все, уже клеймят.
Воистину, какая короткая у людей память
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Человек1991
В аравию в основной своей массе едут все подсдавшие игроки и 35-40 летние . Одни переходы Месси и Бускетса в МЛС перекрывают все трансферы аравийской лиги.
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КЕТЧУПОЛИТАНО
Корреа за 20 не хотят они купить?
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Ильдар Аитов
Зачем продавать его? Он единственный опорник в команде. Проводить предсезонку без опорника очень рискованно
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Serggostica Верещагин
Не понимаю, зачем им скупать ребят за 30? Если можно чуть дороже покупать молодых перспективных специалистов. Только ради популяризации? Рассчитывая что кто то потом пойдет? Так пойдут опять же на большие деньги и за большие деньги. Китайская лига 2.0
0
0
0
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Caniball
Надо отдавать.
0
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Liquidozz
Они реально скупают всё что движется
+1
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