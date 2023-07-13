«Он всегда стремился к этому. Он заслужил свой шанс». Сослан Гатагов о Кузяеве, перешедшем в «Гавр»

Теги Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция Гавр Сослан Гатагов Далер Кузяев Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига FC Bus Медиафутбол

Сослан Гатагов рад за Далера Кузяева, который перешел в «Гавр».

«Он всегда стремился к этому. Я считаю, он заслужил свой шанс. У него хорошее будущее, потому что он игрок ментально более европейского чемпионата. Интеллектуальный футболист, хороший объем выполняет. Я желаю ему больших успехов. Круто, что география наших футболистов расширяется.

Время покажет, правильно ли он поступил. Я думаю, это решение от души, от сердца. Он идет за своей мечтой

Думаю, у Далера все получится. У него есть хорошие характеристики. И самое главное – он ментально очень хорошо себя адаптирует под любые требования».

А Сослан Маратович посоветовал ехать в другие чемпионаты всем игрокам, которые сидят в запасе. «В футбол надо играть, а не сидеть на замене», – рассказал руководитель FC Bus в интервью с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

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3 комментария

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Мосгорсуд
Можно единственное пожелать, удачи парню, и в последствии проявить себя и перейти в более статустный клуб
+4
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Seoul Candy
Это тема уже поднадоело честно
+1
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Nick Crosier
Вот точно уверен,что Далер никогда не испачкался бы о медиафутбол. Удачи Кузяеву. Теперь Гавр Наш.
0
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