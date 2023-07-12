Аршавин о Кузяеве: «Не понимаю, для чего «Зенит» менять на «Гавр». Но пожелаю успехов, раз он выбрал»

Андрей Аршавин с непониманием отреагировал на переход Далера Кузяева в «Гавр».

Сегодня французский клуб, который по итогам минувшего сезона вышел в Лигу 1, объявил, что заключил с контракт сроком до 2025 года.

«Он серьезно перешел в « »? Ну, поздравляю его!

Только я не понимаю, для чего «Зенит» менять на «Гавр». Но, раз он выбрал, пожелаю ему успехов. Будем следить за ним», – сказал бывший полузащитник « », который сейчас занимает в клубе пост заместителя гендиректора.

Кузяев добрался до Европы. Выбрал скромнейшего дебютанта Лиги 1, хотя «Бешикташ» предлагал 1,5+ млн

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