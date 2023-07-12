Аршавин о Кузяеве: «Не понимаю, для чего «Зенит» менять на «Гавр». Но пожелаю успехов, раз он выбрал»
Андрей Аршавин с непониманием отреагировал на переход Далера Кузяева в «Гавр».
Сегодня французский клуб, который по итогам минувшего сезона вышел в Лигу 1, объявил, что заключил с Кузяевым контракт сроком до 2025 года.
«Он серьезно перешел в «Гавр»? Ну, поздравляю его!
Только я не понимаю, для чего «Зенит» менять на «Гавр». Но, раз он выбрал, пожелаю ему успехов. Будем следить за ним», – сказал бывший полузащитник «Зенита», который сейчас занимает в клубе пост заместителя гендиректора.
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Кузяев – это красивый прогресс. Пришел в «Зенит» незвездным опорником, ушел уникальным игроком для атаки
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В зените ему уже вряд ли хоть как-то интересно.
те кто говорят, что вот там уровень...немного лукавят...Ханденхайм как пример вам)
про подвал и вторую половину вообще молчу...бица бороться)))
Вот через сезон Гавр снова поборется за первое место в Лиге 2. Правда тогда даже матчей с ПСЖ не будет, не говоря про еврокубки.
Я скорее проверю, что Зенит с баном попадёт в еврокубки быстрее чем Гавр.
Какие перспективы нужны игроку в 30 лет?
А Далер захотел и ушёл, может реально прям голубая мечта. Можно только удачи пожелать. Но тоже не понял почему именно туда и почему меня это должно радовать.