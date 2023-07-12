Аршавин о Кузяеве: «Не понимаю, для чего «Зенит» менять на «Гавр». Но пожелаю успехов, раз он выбрал»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Гавр Далер Кузяев Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин с непониманием отреагировал на переход Далера Кузяева в «Гавр».

Сегодня французский клуб, который по итогам минувшего сезона вышел в Лигу 1, объявил, что заключил с Кузяевым контракт сроком до 2025 года.

«Он серьезно перешел в «Гавр»? Ну, поздравляю его!

Только я не понимаю, для чего «Зенит» менять на «Гавр». Но, раз он выбрал, пожелаю ему успехов. Будем следить за ним», – сказал бывший полузащитник «Зенита», который сейчас занимает в клубе пост заместителя гендиректора.

Кузяев добрался до Европы. Выбрал скромнейшего дебютанта Лиги 1, хотя «Бешикташ» предлагал 1,5+ млн

Кузяев – это красивый прогресс. Пришел в «Зенит» незвездным опорником, ушел уникальным игроком для атаки

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92 комментария

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Сергей Ефимов
Захотел поиграть в другом чемпионате и выйти из зоны комфорта. Вполне нормальное решение.
В зените ему уже вряд ли хоть как-то интересно.
+70
-4
+66
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akazanov@icloud.com
Ответ Юрий Поляков
Европа Андрюша это Европа !!!!!
Много игр смотрел европейских команд уровня нижней части таблицы Лиги1?)
+57
-13
+44
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akazanov@icloud.com
Ответ rigobersong
Аршавин же вроде адекватным был:))
И продолжает быть, в чем здесь он неадекватен?
+60
-19
+41
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Slavjan
Ответ akazanov@icloud.com
Много игр смотрел европейских команд уровня нижней части таблицы Лиги1?)
Кстати, более достойное зрелище, чем игры российских команд из нижней части таблицы
+50
-20
+30
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Shadow1882
Безбедную старость игрой за Зенит он уже себе обеспечил, думаю. Гавр может и вылетит в первом же сезоне, но если Далер зарекомендует себя в чемпионате, то может в следующем году в условной Ницце оказаться. Разве это плохо для российского игрока за 30?
+33
-6
+27
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Aggrrist
Ответ Красная стрела
Хорошо себя покажет, быстро пойдёт на повышение. Возрастной конечно. Но до команд середины таблицы может дотянет.
...в Зенит.
+21
-5
+16
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Опа, Митяй
Ответ akazanov@icloud.com
Много игр смотрел европейских команд уровня нижней части таблицы Лиги1?)
Я смотрел. Такое себе удовольствие. Бегают толкаются, убери мяч с поля не сразу заметят
+15
-1
+14
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Юрий Поляков
Европа Андрюша это Европа !!!!!
+37
-27
+10
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Красная стрела
Хорошо себя покажет, быстро пойдёт на повышение. Возрастной конечно. Но до команд середины таблицы может дотянет.
+12
-5
+7
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Redmurza
Ответ Slavjan
Кстати, более достойное зрелище, чем игры российских команд из нижней части таблицы
Чем? Даже в АПЛ матчи между аутсайдерами это чаще всего мрак
+9
-2
+7
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26
Ответ Slavjan
Кстати, более достойное зрелище, чем игры российских команд из нижней части таблицы
ну конечно конечно...смотрю вторую Бундеслигу и что
те кто говорят, что вот там уровень...немного лукавят...Ханденхайм как пример вам)
про подвал и вторую половину вообще молчу...бица бороться)))
+6
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riverman1980
Вот и Шава подтверждает, что к футбольному росту переход из Зенита в Гавр никакого отношения не имеет. Поехал за новыми впечатлениями, имеет право.
+7
-1
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Aggrrist
Ответ Shadow1882
Безбедную старость игрой за Зенит он уже себе обеспечил, думаю. Гавр может и вылетит в первом же сезоне, но если Далер зарекомендует себя в чемпионате, то может в следующем году в условной Ницце оказаться. Разве это плохо для российского игрока за 30?
Интересно, как часто Ницца берет игроков из команд которые вылетают из Лиги 1. Ради интереса.
+10
-4
+6
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Aggrrist
Ответ babajaro
Больше шансов поиграть в еврокубках, что тут непонятного?
Серьёзно?
+5
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Aggrrist
Ответ Roman Araslanov
«Не понимаю, для чего «Зенит» менять на «Гавр». Ну тогда бы в Арсенал не переходил, а в Зените бы играл, умник
Сравнить Арсенал и Гавр....сверхразум.
+5
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ESF
Ответ Roman Araslanov
«Не понимаю, для чего «Зенит» менять на «Гавр». Ну тогда бы в Арсенал не переходил, а в Зените бы играл, умник
Ты сейчас серьезно сравнил Гавр с Арсеналом?
+4
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Ковид 07.10.52
Надо было в Кайрат...тогда бы понял...
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Михаил Хромаков
он в Зените уже выиграл всё что можно, хотелось новых эмоций
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Aggrrist
Ответ gustavo1097
Ну, элементарно сыграть по 2 раза за сезон против ПСЖ, Марселя, Лиона, Монако, Лилля, Ренна, Ланса, уже намного интереснее, чем играть против Уралов и так далее
А потом Кан, Валансьен, Генгам.
+5
-1
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a2wai
Ответ Фёдор Кузнецов
Вполне кстати можно допустить что сыграла роль того, что Гавр и Петербург города побратимы
Если не заниматься глупостями и пораскинуть головой, то явно не это было фактором для самого Кузяева)
+3
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Artie Bukko
Ответ Ivan Petrov
В том что лезет в чужую жизнь,в чужие принципы. Хочет человек поиграть в топ 5. Не все в этой жизни как ты и Аршавин измеряют деньгами.
куда лезет)? он сказал "я не понимаю, а далеру удачи"
+3
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Aggrrist
Ответ Гоша Петров
а он к тому времени уже покинет клуб
Гениальный план
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Aggrrist
За европейскими титулами, еврокубками.

Вот через сезон Гавр снова поборется за первое место в Лиге 2. Правда тогда даже матчей с ПСЖ не будет, не говоря про еврокубки.
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Aggrrist
Ответ Stojeq
в Гавре перспектив поболее, чем в любом российском клубе в настоящий момент.
Какие есть перспективы в Гавре, которых нет в Зените?
Я скорее проверю, что Зенит с баном попадёт в еврокубки быстрее чем Гавр.
Какие перспективы нужны игроку в 30 лет?
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fil_spb
Ответ akazanov@icloud.com
Тоже не понимаю, особенно тех кто пишет что Кузяев молодец. У нас пол лиги в условный Гавр можно отправить)
Сейчас тебя заминусят. Тут у многих заскок на этой теме. Всегда однотипные комментарии, что про Иосифова, что про Севикяна, что по Кузяеву, а на любые альтернативные мнения реагируют агрессивно.
А Далер захотел и ушёл, может реально прям голубая мечта. Можно только удачи пожелать. Но тоже не понял почему именно туда и почему меня это должно радовать.
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