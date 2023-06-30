Лапорта о Гюндогане в «Барсе»: «Он предпочел перейти в престижный клуб – деньги «Ман Сити» отошли на второй план»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Илкай Гюндоган Футбол

Жоан Лапорта оценил переход экс-хавбека «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана в «Барселону».

«Он предпочел перейти в престижный клуб – деньги «Ман Сити» отошли на второй план. Мы очень хорошо сработали, а Хави зарядил его уверенностью.

Мы получили опытнейшего игрока. Он всегда мечтал выступать за большой клуб. К нам пришел победитель Лиги чемпионов, игрок с богатым опытом», – сказал президент «Барселоны».

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Миша Воробьёв
🤡
+63
-1
+62
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Navi88
Перл за перлом выдаёт
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blood__type
интересно, Илкаю норм, что про клуб, в котором он выиграл всё и в котором он провел столько времени оскорбляет этот недопрезидент..?
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<=Ubriaco_Belloccio=>
Он просто решил пойти на новый вызов. Насчет престижа: сейчас нет клуба престижнее МС.
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Пришёл в средняк доигрывать , а может хочет послушать гимн лиги Европы
+21
-9
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ASH11
Спорно. Реал, Бавария вряд ли уступят.
Реал деклассировали 1,5 месяца назад, как и Баварию
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T.RUS12
Престижный клуб, участвующий постоянно в ЛЕ и вылетающий из группы ЛЧ? Ну ладно :D
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Navi88
Перл за перлом выдаёт
не просто так управляет фк мемом)
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Лапорта конечно любит говорить такие высокопафосные речи. Гюндоган выиграл все и решил принять новый вызов.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Костылев
Сказал бы просто :рады подписанию такого качественного игрока ⚽
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Рабонов
Уж не лапорте о чужих деньгах думать) Лучше пусть думает как еще чей-то рычаг потеребить и табличку спотифай куда нибудь присобачить)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Постой...Я тебя знаю!
Знаете, все бы ничего в его словах, если бы он прошелся бы таким образом по саудовскому клубу, который хотел перехватить Гюндогана, не приплетая сюда МанСити. Но сделал наоборот и проявил глупейшую бестактность.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
Сказал и снова подергал рычаг лапорта 😂
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Vlad
Новости про Барсу не обходятся без синего глорья. Должун, пожалуйста уже давно пора определиться: либо болеть за синих, либо за сине-гранатовых. Или как сказал недавно один пользователь, что ты латентный болельщик Барсы. Раз тебя гложет зависть, иди изливай свою желчь на более успешные клубы на данный момент.
владос, надеюсь ты успел прочитать мой тебе ответ - он почему-то не понравился сайту(
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ бек саидов
Причём тут новость? Мне интересно, как там ты себя чувствуешь на середине таблицы?
ну как причем? мы же в новостной ветке общаемся. тебе интересны мои чувства? ты что, набиваешься ко мне в друзья? тогда почему не добавишься и в личные не напишешь? но сразу предупрежу, я натурал, так что в кружок местных кулес меня заманить не получится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Он просто решил пойти на новый вызов. Насчет престижа: сейчас нет клуба престижнее МС.
Скажите об этом тем, кого этот клуб одолел в ЛЧ
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Ivanych
Это даже не смешно. Дно просто.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yaki
Как надоело это лицемерие в отношении к Сити.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Виталий Ан
Что общего Сити с той Барселоной? Сити и при Пепе несколько раз менял облик и рисунок игры. А в данный момент Сити абсолютно новая модель и для Пепа.
что общего? да буквально все: от тренера и руководства до принципов игры и скандалов с разного рода финансовыми махинациями)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Momos
Гюндоган добился всего, чего мог с Сити, и поехал из сложной АПЛ в практически пляжный чемпионат, где можно спокойно играть в пол силы, живя в красивом городе у теплого ласкового моря.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zer
Гюндоган же красиво сам написал что и зачем он делает. Что в МС он добился всего и хочет поиграть за клуб, который болел с детства. И что благодарен английскому клубу за все, а сейчас, после требла, лучшее время чтобы разойтись

Нет надо этому клоуну лапорте вылезти и пнуть МС непонятно за что
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Нормально Лапорта унизил Ситю. Я бы сказал эталонно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kaka_GOAT
барселона хороший вариант для тех кто не слишком стар и не хочет прямиком перейти из топ клуба в пустыню
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Всегда мечтал перейти в престижный и большой клуб, но перешел… победителем Лиги чемпионов. Неувязочка. Лапорте бы умничать поменьше, ему не идет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WESTERN-
Ку ку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий