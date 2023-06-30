Лапорта о Гюндогане в «Барсе»: «Он предпочел перейти в престижный клуб – деньги «Ман Сити» отошли на второй план»

Жоан Лапорта оценил переход экс-хавбека «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана в «Барселону».

«Он предпочел перейти в престижный клуб – деньги « » отошли на второй план. Мы очень хорошо сработали, а Хави зарядил его уверенностью.

Мы получили опытнейшего игрока. Он всегда мечтал выступать за большой клуб. К нам пришел победитель Лиги чемпионов, игрок с богатым опытом», – сказал президент «Барселоны».