Месси о сборной: «Ушел бы, если бы не победа на ЧМ-2022. Без нее было бы много критики – не думаю, что у меня оставались бы силы на продолжение»

Лионель Месси считает, что Аргентину раскритиковали бы в случае поражения в финале ЧМ-2022.

«Я насладился недавним чемпионатом мира, потому что знал, что он может стать для меня последним. И, честно говоря, если бы мы не победили в финале, меня бы не было в сборной. Я в этом уверен.

Я был совершенно уверен в команде. Если бы мы не выиграли ЧМ, было бы много критики. Возможно, не так много, как прежде, но я не думаю, что у меня оставались бы силы на продолжение. Это был бы конец», – сказал капитан сборной .