Месси о сборной: «Ушел бы, если бы не победа на ЧМ-2022. Без нее было бы много критики – не думаю, что у меня оставались бы силы на продолжение»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси считает, что Аргентину раскритиковали бы в случае поражения в финале ЧМ-2022.

«Я насладился недавним чемпионатом мира, потому что знал, что он может стать для меня последним. И, честно говоря, если бы мы не победили в финале, меня бы не было в сборной. Я в этом уверен.

Я был совершенно уверен в команде. Если бы мы не выиграли ЧМ, было бы много критики. Возможно, не так много, как прежде, но я не думаю, что у меня оставались бы силы на продолжение. Это был бы конец», – сказал капитан сборной Аргентины.

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31 комментарий

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BZB
Откровенность Месси очень подкупает. Нет и намека на собственную исключительность. Великий человек и спортсмен!
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rigobersong
ЧМ Месси это фантастика конечно, одни из лучших эмоций в жизни:)) Фактически со школы, когда рос в обычной семье и до момента когда я стал успешным и взрослым человеком, игра Месси приводила в одинковый восторг:))
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Великий Алонсо
Ответ rigobersong
ЧМ Месси это фантастика конечно, одни из лучших эмоций в жизни:)) Фактически со школы, когда рос в обычной семье и до момента когда я стал успешным и взрослым человеком, игра Месси приводила в одинковый восторг:))
Если ты в 40 лет живёшь с мамой на её пенсию это не делает тебя успешным, ригоберка.
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igls54
Роналду: -Не уйду из сборной, пока не выиграю ЧМ
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Tseren031293
7 золотых мячей, 7 золотых бутс, 5 раз лучший плеймекер ! Феноменальный бомбардир и непревзойдённый ассистент, победитель копы ну и конечно же Чемпион мира+ куча других рекордов все равно не могут описать величие и красоту его игры !
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Spaten
Тот случай когда жизнь даёт сюжет круче, чем в кино!
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Vinnipukh Vinni
Ответ noti22
Месси в 2019: «Коррупция и судьи не позволили Аргентине выйти в финал. Мы не должны быть частью этого» https://www.sports.ru/amp/news/1076061087/ Наныл, получается
Получается, победил коррупционеров.
+4
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blaugrano
Ответ noti22
Месси в 2019: «Коррупция и судьи не позволили Аргентине выйти в финал. Мы не должны быть частью этого» https://www.sports.ru/amp/news/1076061087/ Наныл, получается
Ну так для чего кинул это? Плюсиков искал?
+9
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Манковский
Ответ Великий Алонсо
Слабак. Позорище.
Ты вроде за Кришти, зачем же так.
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rigobersong
Ответ Человек1991
я не гонюсь за рейтингом, но если бы гнался, и по потенциалу я топ 10 спортса ) я мало вообще кого видел из первой сотни, кто первый в курсе ?)
Carlito, да я сам никогда не гнался, гнался бы писал только в выгодных для меня темах, но мне больше нравиться говорить правду:)) Хотя оглядываясь, наверное люди любят правду, учитывая сколько меня плюсовали:)) Но раньше тут публика более веселая и добрая была:)
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rigobersong
Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
На него уже ничего не давит, для всех Месси в сборной это праздник, а в молодой команде всегда нужен опытный игрок, Модрич же бегает до сих пор, хотя бесполезен по сути, а Месси еще колоссальную пользу приносит:))
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Экспертное мнение
Ответ зак
4 или 3, может и не забивал с офсайдов, но зато соперников удаляли как горячие пирожки, сколько там левый удалений было, сколько не поставленных пенальти в ворота бчк, сколько левых пенальти ставили, расскажи я послушаю твое экскрементное мнение, у тебя же такой ник?
Давай тогда вспомним как удалили марокканца в 1/4 финала против Португалии? Чтобы Кринжетти хоть как-то наныл первое результативное действие на ЧМ за 500 лет? К слову, у соперников Аргентины 0 удаления на ЧМ-22. Как всегда тащили Кринжолина, левая пенка Гане, левое удаление игрока Марокко. Не успел забить из очередного офсайда только, все таки возраст дает о себе знать.
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Экспертное мнение
Ответ зак
а ЛЧ как дела у него, вечно второй..
Всё нормально, 4 титула, забил больше Роналду если брать в среднем за матч, из офсайда ни разу не забивал. У Месси в ЛЧ за 20 лет 0 голов из офсайда, у Роналду только за один матч два левых гола из офсайда в плей-офф ЛЧ. То есть все голы и титулы Роналду в ЛЧ можно множить на ноль, учитывая что он играл за кабинет. В то же время надо множить на два достижения Месси в ЛЧ, ведь ему не позволяли забивать из офсайда.
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sC@ryCloW!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ зак
а ЛЧ как дела у него, вечно второй..
почему второй?Месси эффективнее Роналду в ЛЧ.
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AnMe
Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
Они с Димкой говорили о том, что хотят выступать из-за новой футболки с 3 звездами. Поедут на КА и после уйдут. Лишним не будет.
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ rigobersong
Как минимум я в топ-100 рейтинга спортса, это уже успех:)) А так с детства работал, начинал с мойки машин в далекие времена, даже не смотря на то что родители никогда не подгоняли, но мне нравилось зарабатывать на развлечения самому, хотя вряд ли это сможет понять такой человек как ты:))
У тебя топ-100 рейтинга спортса у Алонсо топ-10 латентных спортса. Небывалые достижения на двоих
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Игорь Климов
Лео Месси победитель!
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Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
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