Месси о поражении от Саудовской Аравии на ЧМ-2022: «Аргентина доказала, что сильна, и ответила на трудности величием. Перед турниром я говорил, что это будет сложная игра»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси рассказал, как Аргентина отреагировала на поражение в первой игре ЧМ-2022.

«С этими молодыми парнями, особенно в Аргентине, где у меня были сложные моменты и где меня часто критиковали, я чувствовал, что есть поколение, которое насмерть стояло за меня, воевало со многими людьми, пытаясь защитить меня. И мне очень приятно, что я что-то оставляю для него.

Я благодарю за эту привязанность, за все сражения, через которые эти парни ради меня прошли. И победа на ЧМ ради всей страны принесла им огромное удовлетворение.

У нас очень сплоченная группа, очень сильная, и на трудности она ответила величием. Нас ждало тяжелое испытание после игры с Саудовской Аравией, потому что до этого матча мы провели 35 или 36 игр без поражений и не знали, как отреагируем на сложности, потому что не сталкивались с ними.

Для многих молодых ребят это был первый чемпионат мира. Перед ЧМ я говорил, что матч с Саудовской Аравией будет очень сложным именно из-за этого. Непросто проводить свой первый матч на ЧМ, нервы и волнение все равно проявляются из-за значимости события. Но эта команда показала, что ничто ее не волнует, что она очень сильна. После матча с Саудовской Аравией она это доказала», – сказал капитан сборной Аргентины в интервью TV Publica.

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87 комментариев

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Los Galácticos
Помню как после этого поражения многие уже не верили в Аргентину, но потом гол Месси в ворота Мексики стал отправной точкой к победе на ЧМ.
+43
-7
+36
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Strateg 7
То поражение было весьма полезным для Аргентины. Словно ушат холодной воды.
На последующие матчи уже выходили с абсолютно трезвым мышлением и максимально боевым настроем.
+40
-6
+34
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Universal1000
А по моему вышло лучше любых ожиданий.

Прям флэшбеки с 2010 словил как скулила хейтота с поражения Хави и Иньесты, Пуйоля, Пике, Педро и Бускетса в первой игре со швейцарами и как цинично потом Величайшие всех урыли.

Так и тут Месси спокойно обнулил 36-матчевую победную серию, зарядился с чистого листа и всех порвал. ЧМ 22 это конечно на века. Хехе.

Лишь за две сборные в моментах глорил на ЧМах в 21 веке, вернее тупо за конкретных игроков. И вуаля - обе чемпионы мира. Кайф.
+35
-10
+25
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Tristan...
Хейтеры, которые ржали после того матча - что с лицом?...
+29
-9
+20
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Universal1000
Ответ Direct free kick
Худшие чемпионы в XXI веке. Обе гишпаноговорящие. Не совпадение. Франция 2018 за 2 игры положила все голы спунишей в 2010
Наоборот. Лучшие чемпионы мира 21 века.
Хави-Месси-Иньеста и без титула ЧМ? Исключено хехе.
Титулы высшей справедливости.

А главное все по делу, все по игре. Не то что бесформенная играющая вообще ни во что дешам-дешман франция со ставкой тупо на реализацию звезд. Слава богу в катаре Гоат их зачехлил даже со всем их фартом бешеным.
+14
-4
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Никита Смолов
За эту Аргентину не переживали только лютые хейтеры. Такая банда, как родная была)
+14
-4
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Viz Teak
Ответ Сикарио
Зимнее катарское недоразумение это вообще не ЧМ, а так, курам на смех, арабские шалости. Не зря шейх потом свою ночнушку на Меську надел, показав, кто девочку танцует))
Та ну не малый, не чуди…))

Один из лучших ЧМ.
Когда еще был такой финал? А полуфинал с Нидерландами?
+13
-4
+9
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SaH4r.
Ответ Пенс
особенно великим празднованием. Про весь беспредел на пути к "величию" тоже забывать не будем. Хотя какой чемпионат, такой и чемпион.
полегчало?
+10
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Экспертное мнение
Ответ Xm.md
Аргентина доказала, что сильна, и ответила на трудности левыми пенками
Ну кстати саудиты показали что аргентинцев можно обыгрывать даже с пенкой в свои ворота. Что мешало остальным?
+10
-4
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SaH4r.
спасибо арабам, за то что обыграли Аргентину, благодаря этому они спустились с небес на Землю и выиграли ЧМ
+8
-3
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LiNE LiNE
Ответ principiante
У Аргентины на этом турнире был только один минус - неумение спокойно докатать выигранный матч. В остальном же альбиселесте выглядели солиднее и сильнее каждого из соперников (помимо как раз-таки саудитов, хе-хе).
Полностью согласен,с Голландии вели в 2 мяча слили в конце игры!!так же и с французами!!а так игра была зрелищнее!!!
+6
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AF007
Самая мякотка, что роньке этот ЧМ нужен был гораздо сильнее) Месси и до него уверенно котировался лучшим игроком современности. Догонять требовалось гелевому недобитку) И на самом деле, были опасения, что после всех заглотов в МЮ и Ювентусе замыкальщику таки снова дико фартанёт везде, где только можно. Но нет, Марокко все вопросы решило как надо) А затем и Месси контрольный выстрел оформил
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Universal1000
Ответ Direct free kick
Дешам - тренер с большой буквы, ещё в 2004 это стало ясно скалони - аргентинский карпин по навыкам
Да, Скалони пассажир.
В истории так и запишут-расскажут-зафиксят что ЧМ 2022 Месси выиграл в одиночку, взяв за пазуху игроков брайтонов-астон вилл-севиль-лионов и самого неопытного из 32 тренеров на турнире. Ахахаха.

Все на колени пред лучшим в истории. Стоять вечность. И близко конкурент не родится на этом веку. Уверяю.
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Universal1000
Ответ Сикарио
Какой смешной пациент)) Отличие той Испании (тоже унылой кстати) что ее тащили личности, а не судьи.
Да, помню как Хави с Иньестой еле вытащили мадридских днарей, портивших состав. Это ж как надо было доминировать и все контролировать Х-И чтоб такое решето как Кас на ноль весь плов отстоял. И до чего смешно через 3 месяца было наблюдать как он оказавшись уже против Х-И с Вильей выхватил 5 ахахахах. И это даж Месси там не стал забивать, иначе бы что, все 10 получил? 2010 ван лав. 18.12.2022 тоже ничего 🥇
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10ztv
Ответ Spiker1606
Отправной точкой к победе стали, когда судьи начали тащить
здесь не про то, как реал выигрывал свои лч
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Universal1000
Ответ Пенс
особенно великим празднованием. Про весь беспредел на пути к "величию" тоже забывать не будем. Хотя какой чемпионат, такой и чемпион.
Сгорел пенс?
Это сезон оформления Месси лучшим в истории игроком, а Гвардиолы соответственно тренером.
Тебе с этим теперь до конца жить и терпеть, пенс.
Такие дела.
+7
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Кашшай Чакырович
Аргентина просто уничтожила всех и не по счету, а именно по игре ,по самоотдаче ,Месси все таки настоящий вожак ,на его фоне Роналду ,как 14 летняя плаксивая девочка !
+5
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Отец Абду
Чтобы чего то достичь, необходимо чем то пожертвовать...

И они пожертвовали рекорда по беспроигрышными сериями:)
+6
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Oleg
Ответ Spiker1606
Один из лучших ЧМ, но ты технично умолчишь, что чемпион был известен до начала ЧМ. До этого ни на одном ЧМ чемпион не был известен заранее.
Тоесть финал срежиссирован?)))
Коло Муани специально в ногу Мартинесу попал?)
Коман и Тчуамени специально промазали?)
А две пенки Франции в финале это что бы не палиться?)))
Это не говоря о Голландии, где видимо Ван Дейк приличную сумму получил за незабитый пенальти)))
+4
-1
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pont77
Спортс, надо было в конце приложить ссылку на статью о поражении Аргентины от СА.
Читать комментарии там - это особый вид удовольствия.
+3
0
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Экспертное мнение
Аргентина забивает с пенки саудитам. Что делает Салем Аль-Досари? Не ноет и забивает победный мяч.

Аргентина забивает с пенки хорватам. Что делает Модрич? Испаряется с поля и смотрит как Лео возит Гвардиола.

Вот и вся разница. Аль Досари истинный лидер сборной. А кто-то просто пассажир въезжавший за счет Ливаковича или Ракитича, Перишича, Манджукича в 2018 году.
+3
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Jamshidbek Rashidov
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
А потом включились судьи))
Месси чемпион мира! Съешь уже.
+8
-5
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м м
Ответ Strateg 7
То поражение было весьма полезным для Аргентины. Словно ушат холодной воды. На последующие матчи уже выходили с абсолютно трезвым мышлением и максимально боевым настроем.
Месси прав в каждом слове. Страна Аргентина небольшая, в истории не так много объединяющих нацию событий. Эта победа - на многие десятилетия. И благодаря Месси. Ну вот так господь решил, дал ему талант.
+4
-1
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Universal1000
Ответ justbored
Месси что ли? с вами-то хоть поделился?))
О да, позитива до следующей жизни хватит. 👌
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*** Ruslan ***
Ответ Direct free kick
Когда условно у твоего сына сопрут победу на конкурсе чтецов или медальку за конкурс борцов скажи это громко без запинку плачущему ребёнку. Удачи
Прости у кого спёрли, у финалиста?) Это которых не было видно 80 мин в финале?
Я понимаю что горит, но больше пол года уже прошло, а до следующего ЧМ 3 года ещё, что с вами до этого времени будет, ну а если ЗМ Месси дадут я даже представить это не хочу
+2
0
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