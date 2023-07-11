Месси о поражении от Саудовской Аравии на ЧМ-2022: «Аргентина доказала, что сильна, и ответила на трудности величием. Перед турниром я говорил, что это будет сложная игра»

Лионель Месси рассказал, как Аргентина отреагировала на поражение в первой игре ЧМ-2022.

«С этими молодыми парнями, особенно в , где у меня были сложные моменты и где меня часто критиковали, я чувствовал, что есть поколение, которое насмерть стояло за меня, воевало со многими людьми, пытаясь защитить меня. И мне очень приятно, что я что-то оставляю для него.

Я благодарю за эту привязанность, за все сражения, через которые эти парни ради меня прошли. И победа на ЧМ ради всей страны принесла им огромное удовлетворение.

У нас очень сплоченная группа, очень сильная, и на трудности она ответила величием. Нас ждало тяжелое испытание после игры с Саудовской Аравией, потому что до этого матча мы провели 35 или 36 игр без поражений и не знали, как отреагируем на сложности, потому что не сталкивались с ними.

Для многих молодых ребят это был первый чемпионат мира. Перед ЧМ я говорил, что матч с Саудовской Аравией будет очень сложным именно из-за этого. Непросто проводить свой первый матч на ЧМ, нервы и волнение все равно проявляются из-за значимости события. Но эта команда показала, что ничто ее не волнует, что она очень сильна. После матча с Саудовской Аравией она это доказала», – сказал капитан сборной Аргентины в интервью TV Publica.