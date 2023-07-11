Месси о поражении от Саудовской Аравии на ЧМ-2022: «Аргентина доказала, что сильна, и ответила на трудности величием. Перед турниром я говорил, что это будет сложная игра»
Лионель Месси рассказал, как Аргентина отреагировала на поражение в первой игре ЧМ-2022.
«С этими молодыми парнями, особенно в Аргентине, где у меня были сложные моменты и где меня часто критиковали, я чувствовал, что есть поколение, которое насмерть стояло за меня, воевало со многими людьми, пытаясь защитить меня. И мне очень приятно, что я что-то оставляю для него.
Я благодарю за эту привязанность, за все сражения, через которые эти парни ради меня прошли. И победа на ЧМ ради всей страны принесла им огромное удовлетворение.
У нас очень сплоченная группа, очень сильная, и на трудности она ответила величием. Нас ждало тяжелое испытание после игры с Саудовской Аравией, потому что до этого матча мы провели 35 или 36 игр без поражений и не знали, как отреагируем на сложности, потому что не сталкивались с ними.
Для многих молодых ребят это был первый чемпионат мира. Перед ЧМ я говорил, что матч с Саудовской Аравией будет очень сложным именно из-за этого. Непросто проводить свой первый матч на ЧМ, нервы и волнение все равно проявляются из-за значимости события. Но эта команда показала, что ничто ее не волнует, что она очень сильна. После матча с Саудовской Аравией она это доказала», – сказал капитан сборной Аргентины в интервью TV Publica.
На последующие матчи уже выходили с абсолютно трезвым мышлением и максимально боевым настроем.
Прям флэшбеки с 2010 словил как скулила хейтота с поражения Хави и Иньесты, Пуйоля, Пике, Педро и Бускетса в первой игре со швейцарами и как цинично потом Величайшие всех урыли.
Так и тут Месси спокойно обнулил 36-матчевую победную серию, зарядился с чистого листа и всех порвал. ЧМ 22 это конечно на века. Хехе.
Лишь за две сборные в моментах глорил на ЧМах в 21 веке, вернее тупо за конкретных игроков. И вуаля - обе чемпионы мира. Кайф.
Хави-Месси-Иньеста и без титула ЧМ? Исключено хехе.
Титулы высшей справедливости.
А главное все по делу, все по игре. Не то что бесформенная играющая вообще ни во что дешам-дешман франция со ставкой тупо на реализацию звезд. Слава богу в катаре Гоат их зачехлил даже со всем их фартом бешеным.
Один из лучших ЧМ.
Когда еще был такой финал? А полуфинал с Нидерландами?
В истории так и запишут-расскажут-зафиксят что ЧМ 2022 Месси выиграл в одиночку, взяв за пазуху игроков брайтонов-астон вилл-севиль-лионов и самого неопытного из 32 тренеров на турнире. Ахахаха.
Все на колени пред лучшим в истории. Стоять вечность. И близко конкурент не родится на этом веку. Уверяю.
Это сезон оформления Месси лучшим в истории игроком, а Гвардиолы соответственно тренером.
Тебе с этим теперь до конца жить и терпеть, пенс.
Такие дела.
И они пожертвовали рекорда по беспроигрышными сериями:)
Коло Муани специально в ногу Мартинесу попал?)
Коман и Тчуамени специально промазали?)
А две пенки Франции в финале это что бы не палиться?)))
Это не говоря о Голландии, где видимо Ван Дейк приличную сумму получил за незабитый пенальти)))
Читать комментарии там - это особый вид удовольствия.
Аргентина забивает с пенки хорватам. Что делает Модрич? Испаряется с поля и смотрит как Лео возит Гвардиола.
Вот и вся разница. Аль Досари истинный лидер сборной. А кто-то просто пассажир въезжавший за счет Ливаковича или Ракитича, Перишича, Манджукича в 2018 году.
Я понимаю что горит, но больше пол года уже прошло, а до следующего ЧМ 3 года ещё, что с вами до этого времени будет, ну а если ЗМ Месси дадут я даже представить это не хочу