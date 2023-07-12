Лионель Месси: «Желание бороться и жертвовать, стремление к большему позволили мне добиться всего, что я имею. И мне повезло с травмами»

Лионель Месси объяснил, за счет чего пришел к успеху в своей карьере.

«Менталитет, желание бороться, жертвовать, постоянное стремление к большему – вот что позволило мне добиться всего, что у меня есть. Как в командном плане, так и в индивидуальном.

Я был таким с детства. Я был ответственным и уверенным в том, чего хочу. Я всегда отдавал все силы, чтобы добиться большего. Не всегда получалось, но я оставался сосредоточенным на этом менталитете и желании всегда превосходить самого себя. И мне повезло с травмами», – сказал капитан сборной в интервью TV Publica.