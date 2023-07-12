Лионель Месси: «Желание бороться и жертвовать, стремление к большему позволили мне добиться всего, что я имею. И мне повезло с травмами»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси объяснил, за счет чего пришел к успеху в своей карьере.

«Менталитет, желание бороться, жертвовать, постоянное стремление к большему – вот что позволило мне добиться всего, что у меня есть. Как в командном плане, так и в индивидуальном.

Я был таким с детства. Я был ответственным и уверенным в том, чего хочу. Я всегда отдавал все силы, чтобы добиться большего. Не всегда получалось, но я оставался сосредоточенным на этом менталитете и желании всегда превосходить самого себя. И мне повезло с травмами», – сказал капитан сборной Аргентины в интервью TV Publica.

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51 комментарий

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ZZRM
Ответ Великий Алонсо
Бла бла бла. Маленький рост помог нашему коротышке Лео стать одним из лучших игроков Барселоны 10 лет назад, не более того. Ни на 1 ЗМ он так и не наиграл.
Выздоравливай
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Люблю Марго Робби
Ответ ZZRM
Выздоравливай
Это не лечится
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Даниил Гутин
С травмами действительно повезло, кого другого сломали бы ещё лет 15 назад
+30
-2
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Marcus-light
Месси в конце карьеры начал рассуждать как чемпион и лидер. Правильное время, заслужил
+28
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G_Batigol
Ответ Даниил Гутин
С травмами действительно повезло, кого другого сломали бы ещё лет 15 назад
Мадридские его часто пытались ломать, и Хетафе с Эспаньолом. Месси не падал после любого касания, падал только его сильно сбивали на скорости
+29
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Тухель
Так Месси вел нормальный образ жизни и не бухал каждую неделю посреди сезона как свинота. И по этому и добился намного большего чем Роналдиньо, Роналдо, Неймар и т.д.
Да и аргентинский наркоман добился меньшего чем Месси.
+16
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ G_Batigol
Мадридские его часто пытались ломать, и Хетафе с Эспаньолом. Месси не падал после любого касания, падал только его сильно сбивали на скорости
Месси настоящий боец. Даже соперники не могли упрекнуть его за симуляции и прочее неспортивное поведение
+13
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Илья Мурашов
Месси человек действия. За него говорят его игра и достижения. Уникальный футболист с уникальной карьерой.
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ksn 1979
Ответ Геннадий Тимченко
теперь только следует отбросить мелочность и перестать доить клуб, который сделал из Месси того, кем он стал
Доят коров, а профессиональные спортсмены, да и обычные люди, которые с работой, зарабатывают деньги.
А вся эта "лирика" про мелочность, кем он стал и т. д. подойдёт для бабушек на лавочке и детёнышей - школьников.
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SaH4r.
Ответ Геннадий Тимченко
ну после ЧМ пеший даже стараться перестал 🤣
пеший это португальская мадонна, которая обуза для сборной?)
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ksn 1979
Ответ Геннадий Тимченко
ну после ЧМ пеший даже стараться перестал 🤣
Главное дело сделано, карьера величайшая, остальное уже суета.
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ksn 1979
Ответ Геннадий Тимченко
это не лирика, это отношение к клубу, давшему ему "путевку в жизнь". Пеший очень мелочен, за копейку удавится🤬когда боссы ПСЖ пригрозили штрафом за пропуск тренировок болеющим голоском записал покаянное видеоизвинение🤢
Путёвку в жизнь человеку даёт мама, при участии папы.
А что подразумеваете под "путёвка в жизнь", одному вам и известно.
И вообще, кто такой Пеший? У людей есть имена и фамилии. Что за быдлятство из Вас прет.
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Bashibuzuck
Болячки тебя в детстве нормально побили, а теперь "Бей по девяткам, приноси победы", Великий😉
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AnMe
Ответ sp.msk.86
«Не всегда получалось» 😁
Вообще-то По мнению самых умных экспертов надо выигрывать, как минимум, лч и лигу в сезоне)) а то в ином случае ты переоцененный игрок))) ну и желательно забить 50+ голов против топ 5!
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AnMe
Наконец-то вышла его часть интервью. Осталось найти ее с переводом…. А то спортс на 37738383 кусочков разобьет
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ksn 1979
Ответ David Aprasidze
Жадность позволила мне доить Барсу до 2025 года
Интерес к чужим деньгам до добра не доведёт тебя.
Меняйся, пока не поздно.
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ksn 1979
Ответ Геннадий Тимченко
пеший этот тот, кто ходит пешком... т.е. мессионэр утверждает, что Барселона ничего не дала Месси и поэтому он её продолжает доить уже больше двух лет после ухода свободным агентом❓🤔
Бред какой то.
Фанат Реала что ли?
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Тухель
Ответ Ромарио
При всем при том что Месси уступает всем перечисленным по природному таланту. Но везение и трудолюбие сделали свое дело. Парадокс,но Месси это такой Роналду среди претендентов в гении. Ничего уникального в плане умений,стиля,возможностей,ничего не привнес в футбол своего,но терпение и труд все перетерли
Природный талант. Абстрактная херня, которую невозможно доказать или опровергнуть. Это всё что остается словоблудам, когда их любимчики по всем статьям уступают. От главного дергателя на сборную Бразилии другого не ожидал. Это тоже самое что человек с ником Бьелса будет рассказывать про величие аргентинца и что тот по всем статьям превосходит Моуриньо, Гвардиолу, Анчелотти и т.д.
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Игорь Климов
Гений футбола Лео Месси!
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Ромарио
При всем при том что Месси уступает всем перечисленным по природному таланту. Но везение и трудолюбие сделали свое дело. Парадокс,но Месси это такой Роналду среди претендентов в гении. Ничего уникального в плане умений,стиля,возможностей,ничего не привнес в футбол своего,но терпение и труд все перетерли
Просто бегал из стороны в сторону, но ты прав как бомбардир и как игрок с огромным здоровьем превзошёл практически всех
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Сергей Силантьев
Вместо пикировки и поединков в сомнительном остроумии, подумайте. Вы ЛИЧНО наблюдали и наблюдаете карьеру великого футболиста. Не всем так везет. Вам повезло.
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Квирлиан Траппе
С гормонами тебе повезло. Они-то как раз и укрепили организм до какого-то сверхъестественого уровня
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Кашшай Чакырович
Учитывая сколько его били ,а его били по ногам чаще всех наверное в современном футболе ,крепенький оказался этот Аргентинец ))
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Greatest Of All Time
Ответ ZZRM
Выздоравливай
Бесполезно, такое не лечиться.
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Александр Опёнышев
Ответ Ромарио
При всем при том что Месси уступает всем перечисленным по природному таланту. Но везение и трудолюбие сделали свое дело. Парадокс,но Месси это такой Роналду среди претендентов в гении. Ничего уникального в плане умений,стиля,возможностей,ничего не привнес в футбол своего,но терпение и труд все перетерли
Более чем уверен, что примерно лет десять назад ты болтал о том, что Лео это талант, а не результат дисциплины и труда, как в общем-то, и подавляющее большинство такое заявляющих
Лео в таланте не уступал никому из них, не надо тут выдумывать, он всё показал ещё при Райкаарде, а уже его ответственность и усердие помогли это развить дальше, а не убить в зачатке
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