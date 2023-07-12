Лионель Месси: «Желание бороться и жертвовать, стремление к большему позволили мне добиться всего, что я имею. И мне повезло с травмами»
Лионель Месси объяснил, за счет чего пришел к успеху в своей карьере.
«Менталитет, желание бороться, жертвовать, постоянное стремление к большему – вот что позволило мне добиться всего, что у меня есть. Как в командном плане, так и в индивидуальном.
Я был таким с детства. Я был ответственным и уверенным в том, чего хочу. Я всегда отдавал все силы, чтобы добиться большего. Не всегда получалось, но я оставался сосредоточенным на этом менталитете и желании всегда превосходить самого себя. И мне повезло с травмами», – сказал капитан сборной Аргентины в интервью TV Publica.
Да и аргентинский наркоман добился меньшего чем Месси.
А вся эта "лирика" про мелочность, кем он стал и т. д. подойдёт для бабушек на лавочке и детёнышей - школьников.
А что подразумеваете под "путёвка в жизнь", одному вам и известно.
И вообще, кто такой Пеший? У людей есть имена и фамилии. Что за быдлятство из Вас прет.
Меняйся, пока не поздно.
Фанат Реала что ли?
Лео в таланте не уступал никому из них, не надо тут выдумывать, он всё показал ещё при Райкаарде, а уже его ответственность и усердие помогли это развить дальше, а не убить в зачатке