Месси о завершении карьеры в сборной Аргентины: «Уверен, скоро. Это логично, учитывая мой возраст»
Лионель Месси допустил, что скоро перестанет выступать за сборную Аргентины.
– Когда ты завершишь карьеру в сборной?
– Если честно, не знаю. Думаю, это случится в момент, когда это должно будет произойти. За последнее время я добился всего, так что теперь остается только наслаждаться. Бог подскажет, когда настанет нужный момент, чтобы уйти.
Уверен, это случится скоро. Это логично, учитывая мой возраст. Но я не знаю точно, когда настанет подходящий момент. Я двигаюсь ото дня ко дню, наслаждаюсь всем тем прекрасным, что меня окружает.
Нам в сборной пришлось пройти через трудные времена. Нам повезло выиграть чемпионат мира и Кубок Америки. Пришло время наслаждаться, – сказал 36-летний нападающий «Интер Майами» в интервью TV Publica.
Месси о поражении от Саудовской Аравии на ЧМ-2022: «Аргентина доказала, что сильна, и ответила на трудности величием. Перед турниром я говорил, что это будет сложная игра»
- Германия
- Германия
- Германия
- Франция
От каких команд вылетал Роналду на ЧМ:
- Франция
- Испания
- США
- Уругвай
- Марокко
Как видим, примерно с 2013 года Рончику подключили админресурс, прямо когда халявный ЗМ подогнали, и по сетке ЧМ ему перестали попадать топчики)) Придумали левый формат Евро-2016 где из группы можно выходить с 3 места. Отключили офсайды в ЛЧ в это же время. То есть по всем фронтам раздували игрока, но как было 0+0 в плей-офф ЧМ, так и остался, что ему еще надо? Литву что ли подогнать в плей-офф ЧМ?
Есть по существу что ответить?
В том, чтобы болеть за конкретную личность, ничего плохого нет, если эта личность заслуживает. Месси вполне заслуживает.
Надеюсь, ты не путаешь командные результаты и личную игру? Иначе как тогда назвать успехи Мбаппе, который играл там же? Он ещё не тянет или уже?