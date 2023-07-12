Месси о завершении карьеры в сборной Аргентины: «Уверен, скоро. Это логично, учитывая мой возраст»

Лионель Месси допустил, что скоро перестанет выступать за сборную Аргентины.

– Когда ты завершишь карьеру в сборной?

– Если честно, не знаю. Думаю, это случится в момент, когда это должно будет произойти. За последнее время я добился всего, так что теперь остается только наслаждаться. Бог подскажет, когда настанет нужный момент, чтобы уйти.

Уверен, это случится скоро. Это логично, учитывая мой возраст. Но я не знаю точно, когда настанет подходящий момент. Я двигаюсь ото дня ко дню, наслаждаюсь всем тем прекрасным, что меня окружает.

Нам в сборной пришлось пройти через трудные времена. Нам повезло выиграть чемпионат мира и Кубок Америки. Пришло время наслаждаться, – сказал 36-летний нападающий « » в интервью TV Publica.

Месси о поражении от Саудовской Аравии на ЧМ-2022: «Аргентина доказала, что сильна, и ответила на трудности величием. Перед турниром я говорил, что это будет сложная игра»