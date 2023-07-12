Месси о завершении карьеры в сборной Аргентины: «Уверен, скоро. Это логично, учитывая мой возраст»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси допустил, что скоро перестанет выступать за сборную Аргентины.

– Когда ты завершишь карьеру в сборной?

– Если честно, не знаю. Думаю, это случится в момент, когда это должно будет произойти. За последнее время я добился всего, так что теперь остается только наслаждаться. Бог подскажет, когда настанет нужный момент, чтобы уйти.

Уверен, это случится скоро. Это логично, учитывая мой возраст. Но я не знаю точно, когда настанет подходящий момент. Я двигаюсь ото дня ко дню, наслаждаюсь всем тем прекрасным, что меня окружает.

Нам в сборной пришлось пройти через трудные времена. Нам повезло выиграть чемпионат мира и Кубок Америки. Пришло время наслаждаться, – сказал 36-летний нападающий «Интер Майами» в интервью TV Publica.

Месси о поражении от Саудовской Аравии на ЧМ-2022: «Аргентина доказала, что сильна, и ответила на трудности величием. Перед турниром я говорил, что это будет сложная игра»

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47 комментариев

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rigobersong
Месси на чиле в ранге чемпиона мира может делать что угодно:) Величайший игрок в истории футбола!:))
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
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чувствуется, что Месси очень счастливый человек без всякого негатива
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Экспертное мнение
Ответ Илья Мурашов
Месси ставит команду выше себя, поэтому не будет до старости в сборной. Роналду ставит себя выше команды, поэтому завершит карьеру в сборной после клубной.
От каких команд вылетал Месси на ЧМ:
- Германия
- Германия
- Германия
- Франция

От каких команд вылетал Роналду на ЧМ:
- Франция
- Испания
- США
- Уругвай
- Марокко

Как видим, примерно с 2013 года Рончику подключили админресурс, прямо когда халявный ЗМ подогнали, и по сетке ЧМ ему перестали попадать топчики)) Придумали левый формат Евро-2016 где из группы можно выходить с 3 места. Отключили офсайды в ЛЧ в это же время. То есть по всем фронтам раздували игрока, но как было 0+0 в плей-офф ЧМ, так и остался, что ему еще надо? Литву что ли подогнать в плей-офф ЧМ?
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Илья Мурашов
Ответ Экспертное мнение
От каких команд вылетал Месси на ЧМ: - Германия - Германия - Германия - Франция От каких команд вылетал Роналду на ЧМ: - Франция - Испания - США - Уругвай - Марокко Как видим, примерно с 2013 года Рончику подключили админресурс, прямо когда халявный ЗМ подогнали, и по сетке ЧМ ему перестали попадать топчики)) Придумали левый формат Евро-2016 где из группы можно выходить с 3 места. Отключили офсайды в ЛЧ в это же время. То есть по всем фронтам раздували игрока, но как было 0+0 в плей-офф ЧМ, так и остался, что ему еще надо? Литву что ли подогнать в плей-офф ЧМ?
Кстати, да. Никогда не задумывался о соперниках Месси и Роналду на ЧМ. Ситуация такая же, как в ЛЧ. У Месси Бавария, Ливерпуль, Реал и другие топы. У Роналду Аякс, Лион и другие середняки.
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Илья Мурашов
Месси ставит команду выше себя, поэтому не будет до старости в сборной. Роналду ставит себя выше команды, поэтому завершит карьеру в сборной после клубной.
+9
-3
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falkao2013
Ответ z3yjyzh29x
Комментарий удален модератором
Ты😄
+5
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Станислав Л
Ответ noti22
6-я лига - это не топ-уровень
а чемпионат мира, где Месси лучший игрок в двух финалах из двух, в которых участвовал?
+3
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Экспертное мнение
Ответ Гамарджоба Генацвале
Я добился всего благодаря моим командам, партнерам, тренерам,так правильнее. А то постояно я, я, я, я в последних интервью и ни одного упоминания о команде, не один же на поле играешь.
Глору Кринжолёта ли об этом говорить? Месси в отличие от кринжалета обводил весь Реал в соло, забивал пачками соло голы. Рончик же у штанги ждал мяч и всегда говорил только я я я я, хотя Лео имел на это больше прав.
+8
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VERBLYUD
Ответ noti22
Логично, Месси уже не тянет скоростей топ-футбола, а халявных пенок больше не предвидится
Игрок с 60+ голевыми действиями за сезон не тянет? Тогда Мбаппе и Холанд тоже не тянут.
+4
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Игорь М.
Ответ Дани Алисса
народ,простите за оффтоп,но можете подсказать команду играющию в футбол с длиннымы пасами и навесами на таранного форварда
Зенит при Семаке в первые два года, Реал при Зидане навесами играл.
+2
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forward1988
24 кубок америки возможно,но 26 ЧМ наврятли,человек все выиграл может спокойно заканчивать карьеру в сборной
+2
0
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Oleg
Ответ Дани Алисса
народ,простите за оффтоп,но можете подсказать команду играющию в футбол с длиннымы пасами и навесами на таранного форварда
Португалия на бездаря из аль-насры, поэтому провал на всех ЧМ, да и на Евро, когда по сетке нет Уэльса в 1/2.
+7
-5
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Экспертное мнение
Ответ Гамарджоба Генацвале
А есть ли по существу коммента ответ? Я такой "глор" Роналду, что даже не захожу на ветки о нём, в отличие от тебя. Так ответ есть или нет? Ты так любишь Месси, что хочешь чтобы он до 40 лет на поле бегал? Ради чего? Ради красивого ухода лично для тебя? Прикольно, пусть надрывается типа, мне на усладу. Он поэтому в МЛС и ушёл, потому что устал, если ты не понял этого.
У Кринжетто Роналду 0+0 в плей-офф ЧМ за 200 лет.
Есть по существу что ответить?
+3
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Самозанятый
Ответ Гамарджоба Генацвале
А есть ли по существу коммента ответ? Я такой "глор" Роналду, что даже не захожу на ветки о нём, в отличие от тебя. Так ответ есть или нет? Ты так любишь Месси, что хочешь чтобы он до 40 лет на поле бегал? Ради чего? Ради красивого ухода лично для тебя? Прикольно, пусть надрывается типа, мне на усладу. Он поэтому в МЛС и ушёл, потому что устал, если ты не понял этого.
Как и большинство глоров Роналду последний год)
+2
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Bashibuzuck
Все выиграл, можно и завершать, дорогу молодым
+6
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SaH4r.
Ответ Экспертное мнение
От каких команд вылетал Месси на ЧМ: - Германия - Германия - Германия - Франция От каких команд вылетал Роналду на ЧМ: - Франция - Испания - США - Уругвай - Марокко Как видим, примерно с 2013 года Рончику подключили админресурс, прямо когда халявный ЗМ подогнали, и по сетке ЧМ ему перестали попадать топчики)) Придумали левый формат Евро-2016 где из группы можно выходить с 3 места. Отключили офсайды в ЛЧ в это же время. То есть по всем фронтам раздували игрока, но как было 0+0 в плей-офф ЧМ, так и остался, что ему еще надо? Литву что ли подогнать в плей-офф ЧМ?
жаль, что можно ставить 1 плюс, ты заслуживаешь все 100
+3
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Vinnipukh Vinni
Ответ Гамарджоба Генацвале
Это будет издевательство над футболом. Любить игрока в футболе, а не сам футбол.Он уже не тянет, хорошо, что сам это понимает, в отличие от таких вот "экспертов".
С чего ты взял, что не тянет? Лучший игрок прошедшего сезона. Через год или два, может быть, ситуация изменится, а пока лучший.
В том, чтобы болеть за конкретную личность, ничего плохого нет, если эта личность заслуживает. Месси вполне заслуживает.
+2
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Дани Алисса
народ,простите за оффтоп,но можете подсказать команду играющию в футбол с длиннымы пасами и навесами на таранного форварда
+2
0
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BZB
Месси никогда не будет в роли обузы для сборной. Он же не клубника.
+3
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Vinnipukh Vinni
Ответ noti22
6-я лига - это не топ-уровень
А Мбаппе в какой лиге играл и набивал стату? В первой?
+2
0
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Vinnipukh Vinni
Ответ Гамарджоба Генацвале
Он не лучший игрок прошедшего сезона, начнем с этого, помимо ЧМ есть клубные турниры, не нужно людей считать идиотами.ЗМ он получит за ЧМ. Но это не лучший игрок всего сезона. То, что не тянет, он подтвердил сам, комментируя переход в МЛС.Причем не физически, а эмоционально сложно уже.
Я разве отрицаю, что помимо ЧМ есть клубный сезон? Он именно лучший игрок клубного сезона.
Надеюсь, ты не путаешь командные результаты и личную игру? Иначе как тогда назвать успехи Мбаппе, который играл там же? Он ещё не тянет или уже?
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Станислав Л
Ответ Bashibuzuck
Все выиграл, можно и завершать, дорогу молодым
про дорогу молодым - к роналду, пожалуйства
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Даниил Гутин
Ответ Экспертное мнение
Самый идеальный уход из футбола для Месси - это поднять кубок мира в 2026 и завершить карьеру сразу после финала. Лучшего прощального матча просто не придумать.
это слишком сказочно. Вот Копу взять и после неё уйти да, можно
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Денис Ширинов
Ничего не мешает сыграть на Копе и на чм
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Stannis_Baratheon
Ответ Гамарджоба Генацвале
Первый абзац! Очень избирательно ты читаешь, конечно.
и что такого в первом абзаце? Он сказал, что Аргентина только из-за него выиграла ЧМ? Или когда ему задают вопрос про завершение карьеры, он должен сказать, про партнёров?
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