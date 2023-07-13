Хохлов о питании в «Сочи»: «Попросили ребят не пользоваться гаджетами во время еды. Оливье без майонеза, если заменить сметаной – вполне съедобно»

Дмитрий Хохлов рассказал, как изменилось питание игроков «Сочи» после его назначения.

– Стараемся не перегружать команду жесткими правилами, но несколько нововведений действительно имели место. Попросили ребят не пользоваться гаджетами во время завтрака, обеда и ужина, думаю, каждый человек в состоянии прожить без них полчаса.

Команда восприняла нормально. Тем более, у нас нет ни проблем с дисциплиной, ни лютых за это взысканий. Если случаются минутные опоздания или что‑то вроде этого, игроки выстраиваются в коридор, а нарушитель через него пробегает. И там уж кто куда попадет. Но у нас и в дни рождения так ребят поздравляют, и новичков через коридор пропускают. Не столько ощутимо, сколько памятно.

– запрещал игрокам есть яйца, – сахар. Что в рационе команды изменили вы?

– Еще в конце прошлого сезона проговорили это с медицинским штабом. Скорректировали кое‑что и в столовой на сборах, и в раздевалке, убрали ненужные продукты – пироги и сладкое, например. Сделали питание более спортивным и правильным. Понимая, однако: быстрые углеводы в виде той же пиццы или спагетти полезны в дни высокой нагрузки. Но не каждый день. Любимые многими салаты с ветчиной тоже неправильны. Если уж оливье, то с курицей или индейкой, без майонеза.

– Без майонеза – точно оливье?

– Если заменить сметаной, будет вполне съедобно. Правда, в нашем меню редки почти все салаты такого плана. В принципе, людям не запретишь питаться, как они хотят. На сборах единое меню, но в сезоне каждый будет отвечать за себя. Мы лишь даем направление, и ребята его воспринимают, это радует, – сказал главный тренер « ».