Хохлов о задаче «Сочи»: «Показывать зрелищный атакующий футбол. Команда умеет в него играть»

Дмитрий Хохлов считает, что «Сочи» умеет играть в зрелищный футбол.

В минувшем сезоне Мир южане заняли в таблице 10-е место.

— В плане игры увидели прогресс у «Сочи» по итогам весенних матчей под вашим руководством?

— Я игрой удовлетворен, за исключением отдельно взятого матча. А так, в принципе, доволен тем, что команда показывала на поле.

Да, недоволен результатом, но мы понимали, что уже заканчивается сезон. И, наверное, уже больше думали о следующем чемпионате, наигрывали то, что хотим видеть от команды в ближайшем будущем. Давали молодым игрокам шанс проявить себя. Смотрели на них, можно сказать, в боевых условиях.

В целом тот рисунок игры, который был в последних матчах чемпионата, меня устраивает. Но, конечно, не в полной мере. Его нужно и можно совершенствовать. Но считаю, что мы движемся в правильном направлении.

— Единственный матч, игрой в котором неудовлетворены — это выездные 0:4 от «Пари НН»?

— Да, это выезд в Нижний Новгород. Так рассыпаться, как это случилось с нами там, нельзя ни при каких обстоятельствах.

— Терехов говорил, что вы пытаетесь вернуть «Сочи» к тому футболу с большим акцентом на атаку, в который команда играла годом ранее при Федотове, когда выиграла серебро чемпионата.

— Одна из наших задач — как раз показывать зрелищный атакующий футбол. Команда его показывала. Она в него умеет играть. И, естественно, хочется, чтобы она продолжала в него играть. Совершенствовала стиль и при этом добивалась результатов, как ей это удавалось еще не так давно.

Определенные нюансы зависят от подбора игроков. Поэтому вск зависит от того, с каким составом мы подойдем к сезону. Когда выйдем из отпуска, завершим или почти завершим трансферную кампанию, сделаем точечные усиления, тогда можно будет сказать более конкретно.

Но в общем плане – да, хотим показывать зрелищный футбол, – сказал главный тренер « ».