35421 зритель посетил матч «Зенит» – «Фенербахче» в Кубке PARI Премьер

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция болельщики Газпром Арена (Крестовский) стадионы Fan ID Футбол

Матч «Зенита» и «Фенербахче» на «Газпром Арене» посетили более 35 тысяч зрителей.

Встреча команд проходит в рамках Кубка PARI Премьер, проходящего в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. На игру пришел 35421 зритель.

В данный момент заканчивается второй тайм, счет 0:0.

Отметим, что карта болельщика для посещения матчей турнира не требуется.

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19 комментариев

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noti22
При Фан Айди такой фигни не было бы
+26
-4
+22
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MyGerodot
Зрители пришли, чтобы увидеть футбол, но увидели не Зенит, а расслабленных отпускников. Уступают туркам во всём - в скорости, в единоборствах, каждый второй пас - чужому. Срамота.
+21
-7
+14
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ТрактоПоктер
Интересно, тут столько товарищей про позорную игру пишут, забывая что матч товарищеский и не с Амкалом ....
+11
-3
+8
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Виктор
Ответ Мукунку хороший
Жаль людей..
Родителей своих пожалей.
+10
-4
+6
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Монморенси
Зрители там, вообще, в безопасности?
+4
-1
+3
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luu
Ответ Burel
нормально бюджетников нагнали за бесплатный хот-дог
Лечись, братуха
+2
0
+2
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ЛексЛютый
Ответ ТрактоПоктер
Интересно, тут столько товарищей про позорную игру пишут, забывая что матч товарищеский и не с Амкалом ....
Не кубок братства, конечно, но тоже ничего)
+3
-1
+2
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Ivan Petrov
Поздно матч то проходил, пожалели бы бюджетников,им же на работу завтра рано
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ЛексЛютый
Ответ 9wkbc9rjcb
Игра конечно позорная, но Семак доволен, с грандом ничья как победа…
Это товарняк.
В чемпионате Зенит все равно всех рылом провозит.
+1
-1
0
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Burel
Ответ ЛексЛютый
Это товарняк. В чемпионате Зенит все равно всех рылом провозит.
там Кукуяны в составе
+1
-1
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