35421 зритель посетил матч «Зенит» – «Фенербахче» в Кубке PARI Премьер

Матч «Зенита» и «Фенербахче» на «Газпром Арене» посетили более 35 тысяч зрителей.

Встреча команд проходит в рамках Кубка PARI Премьер, проходящего в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. На игру пришел 35421 зритель.

В данный момент заканчивается второй тайм, счет 0:0.

Отметим, что карта болельщика для посещения матчей турнира не требуется.

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