Милан Родич: «Когда «Зенит» вернется в еврокубки, то и там будет выглядеть хорошо. Семак – очень сильный тренер, у него есть работающая система»

Милан Родич высоко оценил профессиональные и человеческие качества Сергея Семака.

– Как бы выглядел сейчас в чемпионов нынешний «Зенит»?

– Если честно, по турниру трудно судить, все-таки еще не все набрали форму, идет подготовка к сезону. Но хочу сказать, что, когда я был в «Зените», там было много сильных российских игроков. Широков, , , .

Уровень нынешних россиян в « », увы, не знаю. Но мне кажется, если мы говорим именно о россиянах, он несколько иной.

– Когда вы играли в «Зените» вместе с Семаком, было видно, что со временем он может стать успешным тренером?

– Да. Он и тогда хотел только одного – выигрывать. Такой у него характер. Сергей всегда играл до конца.

Что касается сегодняшнего дня, то в «Зените» сейчас сама по себе хорошая команда, но при этом Семак – очень сильный тренер. У него есть система, которой он четко следует и которая работает. Поэтому, думаю, когда «Зенит» вернется в еврокубки, то и там будет выглядеть хорошо.

– А каким Семак был вне поля, когда вы играли с ним в «Зените»?

– Лучше всех. Помню, он сразу сказал: если надо в чем-то помочь, всегда говори. И далее слова не расходились с делом. Мне кажется, его человеческие качества еще лучше, чем его достоинства как игрока и тренера, – сказал защитник «Црвены Звезды».