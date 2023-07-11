Милан Родич: «Когда «Зенит» вернется в еврокубки, то и там будет выглядеть хорошо. Семак – очень сильный тренер, у него есть работающая система»

Теги Зенит Александр Анюков Игорь Денисов Роман Широков Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Сербия Црвена Звезда Милан Родич Матч ТВ Футбол

Милан Родич высоко оценил профессиональные и человеческие качества Сергея Семака.

– Как бы выглядел сейчас в Лиге чемпионов нынешний «Зенит»?

– Если честно, по турниру трудно судить, все-таки еще не все набрали форму, идет подготовка к сезону. Но хочу сказать, что, когда я был в «Зените», там было много сильных российских игроков. Широков, Денисов, Анюков, Сергей Семак.

Уровень нынешних россиян в «Зените», увы, не знаю. Но мне кажется, если мы говорим именно о россиянах, он несколько иной.

– Когда вы играли в «Зените» вместе с Семаком, было видно, что со временем он может стать успешным тренером?

– Да. Он и тогда хотел только одного – выигрывать. Такой у него характер. Сергей всегда играл до конца.

Что касается сегодняшнего дня, то в «Зените» сейчас сама по себе хорошая команда, но при этом Семак – очень сильный тренер. У него есть система, которой он четко следует и которая работает. Поэтому, думаю, когда «Зенит» вернется в еврокубки, то и там будет выглядеть хорошо.

– А каким Семак был вне поля, когда вы играли с ним в «Зените»?

– Лучше всех. Помню, он сразу сказал: если надо в чем-то помочь, всегда говори. И далее слова не расходились с делом. Мне кажется, его человеческие качества еще лучше, чем его достоинства как игрока и тренера, – сказал защитник «Црвены Звезды».

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Олегов
Ответ ivannumber1
Црвена Звезда и Фенербахче недавно показали уровень Зенита. А ведь это команды уровня 1/8 ЛЕ. И это с нехилым авансом.
Щас бы по товарнякам уровень команды оценивать. Но даже если и так, то почему вы не учитываете, что ту же Црвену Звезду в предыдущем товарняке Зенит обыграл? Да и Фенер вообще-то был побежден.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Невыход из любой группы - стандартная схема. И куча достойных поражений
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pit4er
Сложно будет выглядеть плохо в первом квалификационном раунде, но наши клубы как всегда постараются
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Олегов
Ну вот системы то как раз у Семака вроде и нет особой. Это тренер, который выстраивает систему отталкиваясь от сильных качеств игроков в наличии. По сути, каждый сезон мы видели разный Зенит. И есть ощущение, что новый сезон не будет исключением, с учетом таких существенных изменений в составе.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Самые лучшие результаты наших российских клубов в ЛЧ в те годы, когда они там не участвуют. " Практически финалист ЛЧ 23", "По- любому победитель ЛЧ 24" и "Ну уже неинтересно, давайте Суперлигу 25"...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
левый край
Не похвалят Зенит--не пригласят в след. раз.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий