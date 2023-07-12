«Зенит» точно должен играть в Лиге чемпионов. Это топовый клуб». Мияилович из «Црвены Звезды» о питерцах

Игрок «Црвены Звезды» Срджан Мияилович сказал, что «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов.

4 июля сербский клуб обыграл питерцев (2:1) в матче Кубка PARI Премьер.

«Мы счастливы, что обыграли «Зенит» на предсезонном турнире. Хотим побеждать в каждой игре, поэтому постараемся продолжать в том же духе.

«Зенит» – топовый клуб: у них отличная команда и великолепный стадион. « » точно должен играть в », – сказал бывший игрок «Крыльев Советов».