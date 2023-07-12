«Зенит» точно должен играть в Лиге чемпионов. Это топовый клуб». Мияилович из «Црвены Звезды» о питерцах

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Сербия Црвена Звезда Срджан Мияилович Чемпионат.com Кубок PARI Премьер Футбол

Игрок «Црвены Звезды» Срджан Мияилович сказал, что «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов.

4 июля сербский клуб обыграл питерцев (2:1) в матче Кубка PARI Премьер.

«Мы счастливы, что обыграли «Зенит» на предсезонном турнире. Хотим побеждать в каждой игре, поэтому постараемся продолжать в том же духе.

«Зенит» – топовый клуб: у них отличная команда и великолепный стадион. «Зенит» точно должен играть в Лиге чемпионов», – сказал бывший игрок «Крыльев Советов». 

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24 комментария

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Сергей Васильев
Зенит обязан играть в лиге чемпионов. В группе, с Брюгге, Мальмё и Куююсси
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СИ
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« топовый клуб»
Если посмотреть на результаты игр Зенита с Сербами и Турками то как бы Зенит и не топовый, а если посмотреть какие огромные деньги уходят на содержание Зенита , то да, получается что топовый.
+19
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+11
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мутятя
Топ клуб по бюджету. По государственному. Так точнее.
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Рус Киссенжер
обязательно будет играть. но позже. гораздо позже.
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dmitry.tchidakin
Если нас вернут в еврокубки, то Зенит в первом квалификационном раунде ЛЧ будет бороться с Партизани, Будучностью и Клаксвиком
+5
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Klinsmann32
Ответ Сергей Васильев
Зенит обязан играть в лиге чемпионов. В группе, с Брюгге, Мальмё и Куююсси
как там дела с АЕКом, Легией, Кошице, и Санкт-Галленом)
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динамовец1923
А Газпром, ничего не значит. Сарказм
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Великий Алонсо
Именно поэтому "топ-клуб" проигрывает Црвене Звезде 🤣🤣🤣🤣
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СИ
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Ответ блокад блокадыч
Это товарняки обычные, ало
А зачем играть товарняки если они « ало».?
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Собака хаски в маске
Ответ Сергей Васильев
Зенит обязан играть в лиге чемпионов. В группе, с Брюгге, Мальмё и Куююсси
что за куюсюси?
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Tiestorzn17
Неа, не топовый 🤷‍♂️
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JENNINGS
В чём топовость «Зенита» с точки зрения ЛЧ? Они даже в праймовые года дальше 1/8 финала не доходили, раз за разом вылетая от «Бенфики» и прочих, в последние же годы - просто тихий ужас, стабильное 4 место. В чём топовость-то?
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Рокко Сиффредди
*в азиатской лиге чемпионов
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Burel
нормально троллит придворный проект
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Собиратель хаоса
Снова влажные мечты, вот как бы мы их, если бы.. Благо в ближайшее время проверить не получится, можно хоть заочно себя победителем ЛЧ объявить. А как дойдет до дела, снова будут сопли подтирать про "неконкурентную лигу", " отсутствие детско-юношеского футбола" и дальше по списку.
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Бухгалтер2021
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но это не точно
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Заборостроитель
Объявить ЛЧ нежелательной организацией, по причине проводимого унижения гегемона под видом конкурентного соревнования.
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