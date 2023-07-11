Верратти – главная цель «Атлетико». Мадридцы надеются на стремление «ПСЖ» снизить расходы на зарплаты

Теги ПСЖ Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Марко Верратти Футбол

«Атлетико» надеется приобрести Марко Верратти.

Как сообщает Marca, мадридцы надеются, что желание руководства парижской команды перестроить состав и сократить расходы на зарплаты может поспособствовать подписанию полузащитника.

Итальянец – главная цель «Атлетико», и надежды на его трансфер окрепнут в том случае, если команда совершит несколько исходящих трансферов.

В Лиге 1 в прошлом сезоне Верратти провел 29 игр и получил 10 желтых карточек. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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buFFon
может он скнокается с ГТ, под его стиль вроде подходит, игрок под дисциплиной то он топовый..
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dr. cage
Для замены ушедшего Кондогбиа сойдёт..

Но не факт, что всегда будет проходить в старт.. Ибо разрушители у Атлетико есть понадежнее, а в остальном Гризманн справляется..
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borodinnikita963@gmail.com
Как мне кажется голов он будет забивать, либо немного либо он станет отличным бомбардиром, и будет помогать Гризманну. Вот такой вот он Икарди)
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