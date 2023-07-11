Верратти – главная цель «Атлетико». Мадридцы надеются на стремление «ПСЖ» снизить расходы на зарплаты
«Атлетико» надеется приобрести Марко Верратти.
Как сообщает Marca, мадридцы надеются, что желание руководства парижской команды перестроить состав и сократить расходы на зарплаты может поспособствовать подписанию полузащитника.
Итальянец – главная цель «Атлетико», и надежды на его трансфер окрепнут в том случае, если команда совершит несколько исходящих трансферов.
В Лиге 1 в прошлом сезоне Верратти провел 29 игр и получил 10 желтых карточек. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Но не факт, что всегда будет проходить в старт.. Ибо разрушители у Атлетико есть понадежнее, а в остальном Гризманн справляется..