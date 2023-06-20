«ПСЖ» хочет за Верратти 80-100 млн евро. «Аль-Хилаль» пробовал купить хавбека

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Марко Верратти деньги Рафаэла Пимента Футбол

Марко Верратти привлек внимание команды из Саудовской Аравии.

Как утверждает журналист Альфредо Педулла, попытку приобрести хавбека предпринял «Аль-Хилаль». «ПСЖ» запросил за него 80-100 млн евро.

Агент футболиста Рафаэла Пимента подтвердила информацию касательно интереса из Саудовской Аравии, но не стала называть клуб.

В сезоне-2022/23 итальянец провел 29 матчей в Лиге 1 и не отметился результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Моуринью звонил Верратти и звал в аренду в «Рому». Проблема в высокой зарплате хавбека «ПСЖ»

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vzi
Ответ Имя Фамилия
Даже за такие деньги в мире нет футболиста, которым можно заменить Верратти.
Разве так сложно заменить мистера поперечную передачу?
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glory Real Madrid
"Аль-Хиляль" предложил 100 миллионов евро, чтобы Магуайер завершил карьеру!!!
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vzi
Ответ Имя Фамилия
Мистер поперечная передача сожрал всю полузащиту твоего реала с Кроссами, Модричами и Каземирами, а на Евро сделал то же самое со сборными Бельгии, Испании и Англии. Также ниже прилагаю один лучших футбольных видеоклипов на ютуб, в нём Верратти унижает меси, Иньесту, Хави и прочих звёзд праймовой барсы. https://youtu.be/ck9jrIEumec
Да ладно? И как помогло? Прошли в 1/4? )
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
похоже на ближневосточный конфликт))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Смешно.Даже арабам не нужен за такие деньги
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Должны были отпускать с доплатой. А так, пускай оставляют себе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ vzi
Разве так сложно заменить мистера поперечную передачу?
Мистер поперечная передача сожрал всю полузащиту твоего реала с Кроссами, Модричами и Каземирами, а на Евро сделал то же самое со сборными Бельгии, Испании и Англии. Также ниже прилагаю один лучших футбольных видеоклипов на ютуб, в нём Верратти унижает меси, Иньесту, Хави и прочих звёзд праймовой барсы.

https://youtu.be/ck9jrIEumec
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ vzi
Да ладно? И как помогло? Прошли в 1/4? )
Не вина Верратти, что заряженный судья сделал разницу в два гола, а меси не может забить пенку. Ты говорил про индивидуальный уровень Верратти, так вот он стёр в порошок реаловскую полузащиту.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ 308246@gmail.com
А из крайних матчей с Баварией такой нарезки нет?
До меси Верратти выкидывал пивоварню из плей-офф ЛЧ, занимал первое место с ней в группе. Потом пришёл мистер 8:2 и внезапно у Верратти и у ПСЖ всё посыпалось, какое неожиданное совпадение)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Glory Real Madrid
"Аль-Хиляль" предложил 100 миллионов евро, чтобы Магуайер завершил карьеру!!!
Или чтобы никогда её не завершал. Саудовскому Ньюкаслу это будет только на руку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
White Bone
Один из лучших футболистов мира в заложниках у ПСЖ)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
like a boss
Такими темпами он так и не дебютирует в Серии А, хотя главная звезда итальянской сборной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хавбек+
вот и топовые трансферы пошли)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vzi
Ответ Имя Фамилия
Не вина Верратти, что заряженный судья сделал разницу в два гола, а меси не может забить пенку. Ты говорил про индивидуальный уровень Верратти, так вот он стёр в порошок реаловскую полузащиту.
Поэтому именно Модрич сделал два гола из трех. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий