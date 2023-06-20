«ПСЖ» хочет за Верратти 80-100 млн евро. «Аль-Хилаль» пробовал купить хавбека
Марко Верратти привлек внимание команды из Саудовской Аравии.
Как утверждает журналист Альфредо Педулла, попытку приобрести хавбека предпринял «Аль-Хилаль». «ПСЖ» запросил за него 80-100 млн евро.
Агент футболиста Рафаэла Пимента подтвердила информацию касательно интереса из Саудовской Аравии, но не стала называть клуб.
В сезоне-2022/23 итальянец провел 29 матчей в Лиге 1 и не отметился результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Моуринью звонил Верратти и звал в аренду в «Рому». Проблема в высокой зарплате хавбека «ПСЖ»
https://youtu.be/ck9jrIEumec