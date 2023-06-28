Из «Аль-Хилаля» прилетели на переговоры с «ПСЖ» по Верратти. Аль-Хелайфи не хочет отпускать хавбека
«Аль-Хилаль» пытается оформить трансфер Марко Верратти.
Как сообщает L’Equipe, в Париж прибыли представители ближневосточного клуба, рассчитывающие договориться о переходе. Предложение пока не сделано, но диалог ведется.
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи считает итальянца одним из лучших игроков команды и не хочет его продавать, в то время как Луиш Кампуш, советник по спортивным вопросам, не против заключения сделки.
Сам Марко уже упоминал о возможности смены команды в частных беседах. Так, об этом он говорил Килиану Мбаппе.
В Лиге 1 в сезоне-2022/23 Верратти провел 29 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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