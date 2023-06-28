Из «Аль-Хилаля» прилетели на переговоры с «ПСЖ» по Верратти. Аль-Хелайфи не хочет отпускать хавбека

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Луиш Кампуш Марко Верратти Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

«Аль-Хилаль» пытается оформить трансфер Марко Верратти.

Как сообщает L’Equipe, в Париж прибыли представители ближневосточного клуба, рассчитывающие договориться о переходе. Предложение пока не сделано, но диалог ведется.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи считает итальянца одним из лучших игроков команды и не хочет его продавать, в то время как Луиш Кампуш, советник по спортивным вопросам, не против заключения сделки.

Сам Марко уже упоминал о возможности смены команды в частных беседах. Так, об этом он говорил Килиану Мбаппе.

В Лиге 1 в сезоне-2022/23 Верратти провел 29 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Lux_Vid Александров
Ответ WhatZ
А нужно ли это все самому Верратти?
11 сезонов уже в Катаре играет, можно и в СА на повышение ЗП пойти
+6
0
+6
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WhatZ
А нужно ли это все самому Верратти?
+2
-1
+1
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Я Ты
единственное светлое пятно в полузащите. без него они вообще сдуются
0
0
0
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