Из «Аль-Хилаля» прилетели на переговоры с «ПСЖ» по Верратти. Аль-Хелайфи не хочет отпускать хавбека

«Аль-Хилаль» пытается оформить трансфер Марко Верратти.

Как сообщает L’Equipe, в Париж прибыли представители ближневосточного клуба, рассчитывающие договориться о переходе. Предложение пока не сделано, но диалог ведется.

Президент « » считает итальянца одним из лучших игроков команды и не хочет его продавать, в то время как , советник по спортивным вопросам, не против заключения сделки.

Сам Марко уже упоминал о возможности смены команды в частных беседах. Так, об этом он говорил .

В Лиге 1 в сезоне-2022/23 провел 29 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.