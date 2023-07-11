«Динамо» продаст Шиманьского «Фенербахче» за 14 млн евро (Aksam)
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски перейдет в «Фенербахче».
Сообщалось, что турецкий клуб близок к трансферу 24-летнего футболиста. Интерес к Шиманьскому также проявлял «Галатасарай», но предложение «Фенербахче» оказалось значительно выгоднее.
По информации Aksam, клуб из Стамбула заплатит «Динамо» 14 миллионов евро. Поляк подпишет контракт на 4 года, его зарплата составит 2,5 миллиона евро за сезон.
Прошлый сезон Себастьян провел в аренде в «Фейеноорде». В Эредивизи-2022/23 он забил 9 голов за 29 игр. Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
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Шима -молодчик!!