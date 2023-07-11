«Динамо» продаст Шиманьского «Фенербахче» за 14 млн евро (Aksam)

Теги премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Динамо Москва Себастьян Шиманьски Футбол

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски перейдет в «Фенербахче».

Сообщалось, что турецкий клуб близок к трансферу 24-летнего футболиста. Интерес к Шиманьскому также проявлял «Галатасарай», но предложение «Фенербахче» оказалось значительно выгоднее.

По информации Aksam, клуб из Стамбула заплатит «Динамо» 14 миллионов евро. Поляк подпишет контракт на 4 года, его зарплата составит 2,5 миллиона евро за сезон. 

Прошлый сезон Себастьян провел в аренде в «Фейеноорде». В Эредивизи-2022/23 он забил 9 голов за 29 игр. Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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36 комментариев

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Аркадий Аркадич
Нифига себе. Если менеджмент Динамо умудрился и правда получить 14млн в этой ситуации - им памятник поставить нужно.
+79
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Иван Булкин
Ответ Аркадий Аркадич
Нифига себе. Если менеджмент Динамо умудрился и правда получить 14млн в этой ситуации - им памятник поставить нужно.
Тут надо памятник Шиманскому ставить, парень очень уважительно ведет себя к клубу.
+78
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Filipp Gorski
Можно считать это успехом
+47
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Dinamik1
Это же совсем другое дело 14 лямов.Неужели работать научились.
+15
-2
+13
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kk.abb
Круто, респект Себе, что не кинул клуб, как Эджуке
+9
0
+9
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Recreated
Вовсе не дурно!
+5
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Hromoff
А мог бы воспользоваться советом европейца и предать.
Приостановить контракт
Шима -молодчик!!
+5
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+5
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Ричард Пэйпен
Поляк спокойно по правилам ФИФА может играть в арендах и дальше, аж до конца контракта (примеры Тете и Соломона), но обставил все как можно лучше. Что ж, только уважение
+4
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+4
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Влад Сергеев
Ответ Мельников Михаил
За Вендела никто пятнашку предложить не хочет, а за Шиманьского нашли? Странно, однако
Кидалы (Венделы) никому не нужны.
+6
-3
+3
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Алексей к
Шима - красавчик,оч порядочно себя повёл несмотря на адовое давление,респект!всех благ и здоровья!
+3
0
+3
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argentina10
куда более правдивая цена, по сравнению с десяткой, все таки реально качественный игрок....удачи в Турчандии!!!
+3
-1
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Dolard
Вчера говорили 10. Сегодня уже 14. Положительная динамика
+2
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Иван1984
Это будет успех!!
+2
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Рагнар Лодброк
Ого го го прямо цена то ,если так ...
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Андрей Валерьевич
Надо дождаться официала, если заплатят, можно будет вздохнуть. Но всё равно, нам за эти деньги такого моторчика не взять.
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Влад Сергеев
Ответ Кузбасс
Я быстрее поверю, что Днонамо снова вылетит в пердив.
Ваш Пищевик впереди Динамо дно осваивал в 1976 году, промкооператоры - знатные ныряльщики.
+1
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Артем Гладских
много конечно за него дадут. менеджменту динамо нужно поставить памятник!
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Mixos Demid
Цена - норм!
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DinamoMax
Купили за 5,5 млн, продали за 14. Ещё или в нынешнее время. Надеюсь, что эти деньги менеджмент потратит с умом
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Алекс Ну
Неожиданная цифра в настоящих реалиях, а от того более приятная. МолоДцы!
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tolobas
Себа стоит этих денег. Очень хороший игрок, еще и в самом расцвете сил.
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hfgryje
Пока по Станиславскому: не верю.
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valderoma
Ответ Мельников Михаил
За Вендела никто пятнашку предложить не хочет, а за Шиманьского нашли? Странно, однако
По последним данным питерские за Вендела уже стали просить 25🍋евро. После этого агенты Вендела перестали выходить на связь🤪
+1
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makes
странно что турки на такое подписываются
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Best game on Earth
Что-то из области фантастики.
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