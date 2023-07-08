«Динамо» и «Фенербахче» близки к соглашению о переходе Шиманьского. Хавбек отказался продлевать аренду в «Фейеноорде» и хочет полноценного трансфера («Матч ТВ»)
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски близок к переходу в «Фенербахче».
По информации «Матч ТВ», клубы близки к соглашению о трансфере 24-летнего полузащитника. В подписании Шиманьского также заинтересован «Галатасарай», однако предложение «Фенербахче» значительно выгоднее.
Сообщается, что Шиманьски отказался продлевать арендное соглашение с «Фейеноордом», за который выступал в сезоне-2022/23. Польский полузащитник заинтересован в полноценном трансфере.
В Эредивизи-2022/23 Шиманьски забил 9 голов за 29 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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