«Динамо» и «Фенербахче» близки к соглашению о переходе Шиманьского. Хавбек отказался продлевать аренду в «Фейеноорде» и хочет полноценного трансфера («Матч ТВ»)

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Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски близок к переходу в «Фенербахче».

По информации «Матч ТВ», клубы близки к соглашению о трансфере 24-летнего полузащитника. В подписании Шиманьского также заинтересован «Галатасарай», однако предложение «Фенербахче» значительно выгоднее.

Сообщается, что Шиманьски отказался продлевать арендное соглашение с «Фейеноордом», за который выступал в сезоне-2022/23. Польский полузащитник заинтересован в полноценном трансфере.

В Эредивизи-2022/23 Шиманьски забил 9 голов за 29 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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1 комментарий

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Gadzhiev JR
А статистика для полузащитника не так уж плоха
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