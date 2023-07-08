«Динамо» и «Фенербахче» близки к соглашению о переходе Шиманьского. Хавбек отказался продлевать аренду в «Фейеноорде» и хочет полноценного трансфера («Матч ТВ»)

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски близок к переходу в «Фенербахче».

По информации « », клубы близки к соглашению о трансфере 24-летнего полузащитника. В подписании Шиманьского также заинтересован « », однако предложение « » значительно выгоднее.

Сообщается, что Шиманьски отказался продлевать арендное соглашение с « », за который выступал в сезоне-2022/23. Польский полузащитник заинтересован в полноценном трансфере.

В Эредивизи-2022/23 забил 9 голов за 29 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.