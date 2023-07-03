«ПСЖ» поборется с «МЮ» и «Баварией» за Коло-Муани. Форвард «Айнтрахта» готов пообщаться с парижанами

«ПСЖ» готов побороться за Рандаля Коло-Муани с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».

По сведениям Le Parisien и L’Equipe, президент парижан Нассер Аль-Хелайфи, советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш и форвард Килиан Мбаппе хотели бы видеть форварда « » в своей команде.

Коло-Муани будет готов обсудить с « » спортивный проект клуба, но в то же время заинтересован в переходе в .

За 32 матча в Бундеслиге француз забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Коло-Муани – лучший игрок сезона Бундеслиги по версии футболистов, Беллингем – 2-й. Фишер из «Униона» выбран лучшим тренером