«ПСЖ» поборется с «МЮ» и «Баварией» за Коло-Муани. Форвард «Айнтрахта» готов пообщаться с парижанами
«ПСЖ» готов побороться за Рандаля Коло-Муани с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».
По сведениям Le Parisien и L’Equipe, президент парижан Нассер Аль-Хелайфи, советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш и форвард Килиан Мбаппе хотели бы видеть форварда «Айнтрахта» в своей команде.
Коло-Муани будет готов обсудить с «ПСЖ» спортивный проект клуба, но в то же время заинтересован в переходе в АПЛ.
За 32 матча в Бундеслиге француз забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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