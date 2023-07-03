«ПСЖ» поборется с «МЮ» и «Баварией» за Коло-Муани. Форвард «Айнтрахта» готов пообщаться с парижанами

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Луиш Кампуш Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Рандаль Коло-Муани Футбол

«ПСЖ» готов побороться за Рандаля Коло-Муани с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».

По сведениям Le Parisien и L’Equipe, президент парижан Нассер Аль-Хелайфи, советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш и форвард Килиан Мбаппе хотели бы видеть форварда «Айнтрахта» в своей команде.

Коло-Муани будет готов обсудить с «ПСЖ» спортивный проект клуба, но в то же время заинтересован в переходе в АПЛ.

За 32 матча в Бундеслиге француз забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Коло-Муани – лучший игрок сезона Бундеслиги по версии футболистов, Беллингем – 2-й. Фишер из «Униона» выбран лучшим тренером

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11 комментариев

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Jor Hakobyan
Ответ GuruFutbola
Ну тут выбор очевиден- ПСЖ
а зачем ему в топ-7 лигу европы🤤
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JENNINGS
Ответ человек-муравей человек-физрук
плюсы от ПСЖ: чемпионство. ЛЧ. деньги плюсы от МЮ: деньги
Прости, ты написал ЛЧ или мне показалось?
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Jor Hakobyan
Ответ che kaif
Коло перерос лигу баварии
А лига писижи по рейтингу фифа снизилась до 🚽. Зачем ему в твою писижи?
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ JENNINGS
Прости, ты написал ЛЧ или мне показалось?
А Юнайтед и вовсе в ЛЧ не всегда играет)
+2
-2
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